Огляд квартири перед підписанням документів - один із найважливіших етапів в придбанні житла від забудовника

Довгоочікуваний дзвінок від забудовника про те, що ваша квартира готова, викликає радісне хвилювання. Хочеться чимшвидше розпочати ремонт, щоб переїхати в омріяне житло. Проте потрібно пройти ще один важливий етап – прийняти квартиру від забудовника і зафіксувати це у відповідному акті. Сайт Dim.ria розповідає, як це зробити, крок за кроком.

Що таке акти приймання-передачі квартири

Акт приймання-передачі квартири – це документ, який засвідчує, що людина отримала від забудовника те, що прописано в договорі, і не має до нього претензій. Після підписання цього акту всі проблеми, що можуть виникнути потім, ляжуть на плечі власника житла. Тож перед тим, як підписувати акт, потрібно обстежити квартиру.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Як провести огляд квартири

По-перше, найкраще для огляду квартири заручитися підтримкою фахівця. На ринку є компанії, що надають відповідні послуги. Експерт знає, що і як потрібно подивитися, де можуть бути приховані недоліки.

По-друге, згідно з правилами, акт приймання-передачі квартири можна складати лише у разі здачі новобудови в експлуатацію та наявності технічного паспорта на неї.

Квартиру варто оглядати без поспіху і мати на руках договір із забудовником, в якому прописано, що і в якому стані має бути в помешканні. А ще варто запастися на огляд наступним:

папір і ручка для фіксації виявлених недоліків;

ліхтарик, щоб оглянути темні місця у квартирі;

сірники та папір для перевірки роботи вентиляції;

рівень та рулетка, щоб перевірити площу квартири, ширину стін та рівність поверхонь;

зарядка або будь-який пристрій для перевірки справності розеток, якщо вони передбачені договором;

невеликий молоток, щоб перевірити порожнини в підлозі;

камера або телефон, щоб зафіксувати недоробки;

крейда для фіксації недоліків.

Що оглянути в квартирі під час приймання

Стіни, підлога, стеля

У випадку з чорновим ремонтом потрібно перевірити, чи рівні підлога і стіни, чи немає тріщин або вологи на підлозі, стінах та стелі. Якщо пропустити цей момент, то вирівнювання стін і підлоги в подальшому може з’їсти значну частину бюджету на ремонт і оздоблення квартири.

Вікна, двері та обладнання

Також потрібно перевірити, як зроблені відкоси вікон і дверей, чи все добре відкривається і закривається, якість тинькування. Якщо в квартирі встановлена сантехніка чи інше обладнання, як-от котел опалення, слід перевірити їхню роботу. Особливу увагу варто звернути на наявність вологи чи плісняви, а всі ключі повинні підходити до замків.

Система опалення

Необхідно перевірити і якість встановлених радіаторів опалення – на них не повинно бути тріщин, подряпин, вм'ятин і будь-яких плям. Важливо уточнити, чи перевіряли систему опалення під тиском чи ні. У разі приймання квартири в період відключеного опалення важливо перевірити систему на герметичність, з чим допоможе заздалегідь запрошений сантехнік. Якщо його немає, то в акті слід написати «Немає технічної можливості перевірити системи опалення», щоб убезпечити себе в майбутньому.

Вентиляція

Окремої уваги потребує система вентиляції. Під час будівництва будинку та ремонтних робіт у вентиляції може накопичуватися сміття. Дієвий спосіб перевірити роботу вентиляції на кухні та у ванній кімнаті – піднести запалену запальничку або сірник до вентиляційного отвору. Якщо вентиляція працює справно, вогонь затягуватиме всередину.

Крім того, важливо не забути про всю комплектацію: ручки на вікна, запасні ручки для вхідних дверей, терморегулятори для батарей. Перелік комплектів має бути зазначений у договорі.

Під’їзди

Поза квартирою потрібно звернути увагу на місця для блоків кондиціювання, якість холів, сходових кліток та коридорів загального користування.

Фіксація недоліків

В ідеалі, перевірка приміщення на справність та якість виконаної роботи має пройти без проблем. Але якщо все ж були виявлені недоліки, їх необхідно зафіксувати в дефектному акті. Після цього забудовник має усунути недоліки, а власник – знову оглянути житло.

Лише коли забудовник виконав все, що обіцяв і що прописано в договорі, можна підписувати акт приймання-передачі квартири.