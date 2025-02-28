Потенційну проблему з невчасною здачею будинку можна попередити

Купівля квартири в новобудові, особливо на етапі початку будівництва, – це завжди певна невизначеність. У покупця може виникати тривожність через побоювання, що будинок вчасно не введуть в експлуатацію, а то й зовсім заморозять будівництво. Розповідаємо про кілька дієвих кроків, що допоможуть якщо не повністю позбутися тривоги, то суттєво її знизити і з задоволенням готуватися до переїзду.

Чому будівництво затримується

На це є дві основні причини – невдалий вибір забудовника і бюрократичні перепони на шляху оформлення документів.

Щоб уникнути першого, слід ретельно вивчити історію забудовника, його фінансовий стан, подивитися на вже здані ним об’єкти, проаналізувати документи. Більше про те, як не помилитися із вибором забудовника, якому ви довірите свої гроші, читайте в матеріалі ZAXID.NET «На що звертати увагу під час вибору забудовника. Корисні поради для українців, які мріють про власне житло».

Важливо також ретельно вивчити договір із забудовником. Для цього краще залучити профільного юриста. Часом достатньо однієї консультації, щоб зменшити тривожність і, головне, зберегти гроші.

Не знаєте, якого забудовника обрати? Віддавайте перевагу лідеру на ринку. «Інтергал-Буд» має першість серед приватних забудовників України. За 21 рік існування компанія досягла значних результатів у сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості. Та головне – в «Інтергал-Буд» знають, як вести будівництво за рахунок власних коштів та без жодної недобудови.

Проте буває і так, що введення будинку в експлуатацію затримується не з вини забудовника, а через бюрократичні процедури. Такі реалії українського ринку нерухомості, тож варто бути готовими до того, що після завершення будівництва доведеться почекати ще пару місяців на оформлення документів.

Що робити, поки будівництво триває

Для того, щоб бути впевненим у дотримані термінів забудовником та щоб затримка не стала несподіванкою, слід робити прості кроки. Це допоможе уникнути тривоги та завчасно виявити потенційну проблему.

Ідеться про наступне:

перевірте умови договору з забудовником на предмет його відповідальності за несвоєчасну здачу будинку в експлуатацію;

вимагайте від забудовника чітко прописаних строків введення будинку в експлуатацію;

перевіряйте новобудову та динаміку робіт впродовж усього будівництва будинку;

впродовж будівництва просіть у забудовника інформацію про дотримання графіків будівництва, щоб завчасно виявити проблему;

за потреби, консультуйтеся з профільними юристами.

Та головне – серйозний підхід до вибору забудовника. Адже проблему краще попередити, ніж вирішувати.