Дім може бути справді розумним, якщо знати, як обирати

Житло в новобудовах коштує більше за квартири на вторинному ринку. Проте попит на нього постійно зростає. Серед іншого, перевагою нової квартири є те, що жити в ній – менш затратно, аніж в старому фонді. Розповідаємо, як обрати квартиру, що економитиме вам гроші.

Старий і новий житловий фонд

Більша частина житлового фонду України – безнадійно застаріла, особливо, якщо говорити про будинки, зведені за панельною технологією. Ані площі, ані планування в таких будинках не відповідають потребам сучасної людини.

Та найбільша проблема старого житлового фонду – зношені комунікації та вичерпання ресурсу будівельних матеріалів. Через це мешканці старих будинків змушені або самостійно змінювати труби, проводку, ізоляцію даху, або ж шукати грантові програми для модернізації будинку. І те, й інше забирає багато ресурсу і коштує чимало.

Окрім того, в старих будинках часто неможливо застосувати сучасні технології, що дозволяють заощаджувати ресурси – воду, тепло, електроенергію, що призводить до високих платежів.

Чому жити в новобудові – дешевше

У новобудовах може бути високий тариф на комунальні послуги, адже сюди часто також входять відеоспостереження, охорона, консьєрж-сервіс, утримання нових мереж тощо.

Проте сучасна якісна новобудова – це велика енергоощадна система, що завдяки енергоефективним технологіям і матеріалам допомагає знизити комунальні платежі від 30% і більше, пише The Page.

Ідеться про такі прості речі, як:

датчики руху в місцях загального користування для вмикання світла тільки за потреби;

смартосвітлення на вулиці;

енергоефективні ліфти та сучасні насоси;

матеріали для будівництва і утеплення фасаду;

якісні вікна тощо.

Система індивідуального опалення або індивідуальний тепловий пункт в будинку допоможуть разом зі встановленням теплої підлоги та хорошим вікнам зекономити 15-40% на оплаті опалення. Якщо ж в будинку є система, що дозволяє брати тепло з вентиляції та альтернативні джерела енергії, рахунки будуть ще меншими.

Якісно утеплені фасади та продумане планування квартир в новобудовах часто дозволяють вмикати вдома опалення лише за температури нижче нуля, адже в інший час будинок зберігає тепло, наче термос.

Як обрати «ощадне» житло

Під час вивчення інформації про житловий комплекс та спілкування з відділом продажу потрібно запитати і звернути увагу на таке:

технологію будівництва;

використані матеріали – керамоблок, цегла, мінеральна вата тощо, хто виробник;

наскільки «розумні» інженерні системи будинку;

які енергоефективні технології використані;

якої якості котел та вікна й двері в квартирі.

Варто також перевірити сказане і попросити підтвердити це відповідними документами. Це – запорука життя в комфорті та заощадження бюджету на власні бажання.