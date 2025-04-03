Навіть в найкращих стосунках не варто забувати про юридичні нюанси, що стосуються майна

Часом пари живуть разом як сім’я, проте без оформлення офіційного шлюбу. Це називається фактичний або цивільний шлюб. Що каже законодавство про права на спільне майно в такому шлюбі, зокрема, про поділ житла, пише сайт Новини.Live.

Спільне майно, але є нюанс

Стаття 74 Сімейного кодексу України говорить, що майно, придбане під час спільного проживання чоловіка та жінки, які не перебувають у шлюбі, належить їм на праві спільної сумісної власності. Іншими словами, обоє в парі мають рівні права на спільну нерухомість, якщо інше не встановлено письмовим договором.

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Проте слід пам’ятати, щоб квартира в цивільному шлюбі справді була визнана спільною під час можливого поділу майна, потрібно під час купівлі дотриматися таких умов:

пара дійсно проживає як сім’я, тобто веде спільний побут, а не просто орендує житло разом;

жоден з партнерів не перебуває в офіційному шлюбі з іншою людиною;

спільне майно набувалося під час фактичного спільного проживання.

Якщо всі ці умови виконані, права співмешканця на майно можуть бути визнані судом. Читайте також про те, як не втратити житло через спадкоємців чоловіка або дружини.

Як ділиться нерухомість, набута в цивільному шлюбі

Якщо цивільний шлюб розпадається, постає питання поділу спільної нерухомості. Закон передбачає кілька варіантів:

за взаємною згодою – завжди краще домовитися мирно, ніж йти в суд;

нотаріальний договір – офіційний документ, що підтверджує домовленості;

судовий позов – якщо мирно домовитися не вдалося.

Якщо справа доходить до суду, позивач повинен довести факт спільного проживання, ведення спільного побуту та спільного придбання майна.

Коли колишній партнер не має прав на майно

Не завжди житло придбане за спільні гроші пари, тож і ділити його власник не планує. Позбавити колишнього партнера прав на майно можна у випадку, якщо:

ви купували житло на свої гроші і можете це довести документально;

між вами з партнером був письмовий договір про те, що житло належить тільки вам;

квартиру ви отримали у спадок або подарунок.

Як захистити свої права на житло в цивільному шлюбі

Відповідь проста – заздалегідь подбайте про юридичні аспекти кожного майнового питання. У випадку з житлом є кілька способів:

оформлення права власності – якщо майно купується за спільні гроші, варто реєструвати його на обох партнерів;

договір про спільне майно – письмовий документ, що визначає права на майно;

шлюбний договір, що визначає правила поділу майна, можна укладати без офіційного шлюбу;

зберігайте чеки і документи на дорогі покупки, фіксуйте, хто платив.

В будь-яких стосунках – оформлених офіційно чи ні – слід знати свої права та як їх захистити.