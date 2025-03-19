Під час спадкування житла важливе значення мають такі речі, як ступінь спорідненості, наявність заповіту та дотримання термінів спадкування, а подружжя має додаткові права

Карколомні історії про боротьбу спадкоємців трапляються не лише в телесеріалах. Часом буває так, що після смерті людини її подружжя дізнається про багатьох родичів, які раптом також претендують на спільне майно. Для того, щоб не залишитися без квартири, придбаної в шлюбі, під час спадкування потрібно знати кілька юридичних нюансів.

Черги спадкування

Не варто купувати спільну квартиру, не перебуваючи в законному шлюбі, якщо тільки не плануєте оформити її повністю на себе. Адже цивільне подружжя належить, за українським законодавством, аж до четвертої черги спадкування. Це означає, що спадщину така людина, найбільш імовірно, не отримає.

Загалом закон визначає п’ять черг спадкування майна, що включають родичів до шостого ступеня споріднення та інших людей. Кожна наступна черга може отримати спадщину лише у випадку, якщо попередня відмовилася.

Черги спадкування:

перша – діти, чоловік, дружина та батьки;

друга – рідні брати та сестри, бабусі й дідусі;

третя – рідні дядько й тітка;

четверта – люди, які жили зі спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років до часу відкриття спадщини;

п’ята черга – інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорідненості, а також ті, хто були на утриманні спадкодавця.

Чи вважається спадщиною вся квартира?

Важливо, що у випадку майна, набутого в шлюбі, половина житлової площі може вважатися власністю подружжя померлого, що визначається документами про право власності. Це означає, що частка майна подружжя не йде у спадок.

Водночас подружжя є ще й спадкоємцем першої черги, тож претендує на спадкування другої половини або визначеної частки житла, що належить до спадщини.

Два способи спадкування

В Україні є два способи отримання спадку – за заповітом і за законом. Закон, власне, визначає черговість отримання спадку. Проте якщо ви придбали квартиру спільно з подружжям і на частку померлого, окрім вас і ваших спільних дітей претендують батьки та імовірні позашлюбні діти, варто убезпечити своє право на майно заповітом.

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Заповіт визначає, хто отримає майно або частку майна померлого подружжя. Черговість спадкування при цьому не враховується. Винятком є неповнолітні діти – вони мають отримати щонайменше половину передбаченої для них законом спадщини. Також важливо, щоб в заповіті ішлося про все майно спадкодавця, адже не згадане в документі буде ділитися за законом.

Важливі нюанси

Побутує думка, що за спадщиною до нотаріуса потрібно звертатися через пів року після смерті спадкодавця. Але це не так – звернутися до нотаріуса за місцем реєстрації померлого потрібно до пів року, тоді через шість місяців можна буде отримати право на спадщину та переоформити нерухомість.

Якщо ж звернутися до нотаріуса через пів року, то спадщину ви не отримаєте – терміни пропущені. Поновити їх можна лише через суд за наявності вагомих причин пропуску терміну успадкування.

Не менш важливий нюанс полягає в тому, що разом з майном померлого у спадок передаються і борги. Спадкування відбувається за принципом «все або нічого».

Отже, перед тим, як вкладати гроші в спільне майно, варто убезпечити це вкладення юридично, щоб потім не мати проблем зі спадкуванням.