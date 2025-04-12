Квартирою, що перебуває в іпотеці, розпоряджається банк

В Україні можна придбати житло в іпотеку як за ставками банків, так і за державними програмами. Проте покупці, особливо молодь, можуть не мати достатньо ресурсу на регулярні виплати і задумуються над тим, чи можна квартиру, придбану в іпотеку, здавати в оренду. Як це працює, ідеться в поясненні на сайті «Факти ICTV».

Чи можна здавати іпотечну квартиру в оренду

Так, здавати в оренду квартиру, що придбана в іпотеку, в Україні можливо. Проте для цього потрібно дотримуватися кількох умов.

Головна вимога – мати на це дозвіл банку, в якому оформлений договір іпотеки. Оскільки квартира є заставою за кредитом, право розпоряджатися нею, включно зі здачею в оренду, обмежене умовами іпотечного договору. Тож для здачі такої квартири в оренду потрібно отримати письмовий дозвіл на це від банку.

В договорі може бути вказана пряма заборона здавати нерухомість в оренду або ж інші умови щодо цього питання.

Також орендар повинен бути поінформований про те, що квартира перебуває в іпотеці. Це потрібно вказати в офіційному письмовому договорі між вами та орендарем, в документі має йтися і про згоду банку на здачу квартири в оренду.

Лише офіційно

Окрім того, важливо не лише попередити банк про свої наміри здавати квартиру в оренду, а й сплачувати податки від отриманого з оренди доходу. Для фізичних осіб це 18% ПДФО і 5% військового збору та звітування раз на рік.

Якщо банк дізнається, що квартира здається в оренду без сплати податків, то може застосувати до покупця нерухомості санкції. Це можуть бути штрафи, а може бути й вимога достроково погасити всю суму іпотечного кредиту.

Отже, здавати в оренду квартиру, що перебуває в іпотеці банку, можливо, лише потребує узгодження з банком та сплати податків.