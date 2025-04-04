Ринок нерухомості має свої тенденції, знання яких може допомогти купити квартиру за вигідною ціною

Ринок нерухомості схожий на живий організм, на який впливають десятки різних факторів. Передбачити усі з них – неможливо, проте все ж є певні тенденції, спираючись на які, можна придбати житлову нерухомість за більш вигідною ціною. Що це за тенденції і коли найкраще купувати нерухомість, розповідає профільний сайт Dim.ria.

Що впливає на ціну нерухомості

На ціну квартир в новобудовах, як і на будь-який ринок, найперше впливає співвідношення попиту і пропозиції.

Низький попит змушує продавців шукати шляхи залучення клієнтів, зокрема, вигідними ціновими пропозиціями. Високий попит, навпаки, призводить до завищення цін. У цьому випадку доречніше перечекати.

Окрім попиту і пропозиції на ціни на нерухомість також впливають такі фактори:

нові будівельні норми;

збільшення оплати праці;

збільшення цін на будівельні матеріали;

інфляція.

Законодавчі зміни на будівельному ринку, зростання інфляції неминуче призведуть до подорожчання нерухомості, адже вимагатимуть від забудовника більших вкладень. Тож варто відстежувати інфляційні прогнози та законодавчі ініціативи, що планують втілити в будівництві.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Коли найвигідніші ціни на нерухомість

Часто забудовники проводять різні акції для залучення клієнтів. Зазвичай, вони приурочені до святкових та значущих дат, як-от:

день народження компанії;

різдвяні і великодні свята;

День Незалежності України;

чорна п’ятниця тощо.

Та якщо на ринку очікуються зміни і нововведення або ж економічні прогнози швидше песимістичні, то зволікати і чекати на якусь урочисту дату, коли забудовник, потенційно, може зробити знижку, не варто.

Ще один вдалий момент для придбання квартири в новобудові – це старт продажу. За таких умов вигода може становити до 30-40%, а також є можливість оформити розтермінування від забудовника до здачі будинку в експлуатацію.