Затишний квартал MHouse від компанії Інтергал-Буд на вул. Миколайчука у Львові

Компанія «Інтергал-Буд» оголосила про старт продажу квартир у другому будинку MHouse, що будується на вул. Миколайчука, 19 у Львові. Здача будинку запланована вже на 4-й квартал 2025 року. ZAXID.NET розповідає, що пропонує житловий комплекс майбутнім мешканцям.

Родинна концепція

Затишний квартал MHouse – це три семиповерхові будинки комфорт-класу, що поєднують у собі сучасний дизайн і зручність.

Концепція кварталу MHouse базується на створенні унікального місця із затишком сімейного дому та комфортом сучасного міста. Автори проєкту на кожному етапі роботи – від вибору місця розташування комплексу до планування квартир – враховували всі аспекти життя родин.

Комплекс розташований у спокійному районі в пішій доступності до Замарстинівського парку та кількох скверів. Тут мешканці, з одного боку, матимуть тихе життя поблизу природи, а з іншого – розвинену інфраструктуру міста, потрібну на щодень.

Поряд із затишним кварталом MHouse розташовані дитячі садки, школи, лікарні, магазини, салони краси і все, що робить побут простішим та приємнішим. Також з локації ЖК легко дістатися в центр Львова.

ЖК MHouse поєднав у собі спокій життя біля природи з усіма зручностями міста

Свій затишний простір

У житловому комплексі для родин MHouse продумані сучасні рішення – на кожному кроці: від унікального зовнішнього оформлення і дизайнерських вестибюлів до планування квартир.

Хол у ЖК MHouse – це не просто вхідна зона, а стильний і продуманий простір, що поєднує естетику й функціональність. Вишуканий дизайн, якісні матеріали та практичне зонування створюють атмосферу затишку вже з першого кроку.

А планування квартир продумане так, що легко дозволяє трансформувати кімнати відповідно до змін у стилі життя сім’ї.

Затишний квартал MHouse пропонує:

двір без машин;

підземний паркінг на 152 місця;

зони укриття з окремим санвузлом та баками запасу води в паркінгу;

пандуси біля під’їздів;

кімнати для зберігання візочків у холі;

резервне живлення ліфтів і місць загального користування;

індивідуальне опалення в квартирах;

гардеробні кімнати, щоб вдома завжди був порядок;

великі вікна для найкращого природного освітлення;

квартири з балконами і терасами для відпочинку на свіжому повітрі.

На території ЖК MHouse заплановані сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку, прогулянкові алеї, гостьовий паркінг і велопаркінг.

Також у комплексі буде своя комерційна інфраструктура на перших поверхах – магазини, кав’ярні, пекарні, салони краси тощо.

ЖК MHouse спроєктований так, щоб забезпечити зручність і практичність у повсякденному житті кожної родини.

В новому комлексі від компанії Інтергал-Буд передбачена вся комерційна, дитяча, спортивна та відпочинкова інфраструктура

Кілька слів про безпеку

Будинки в затишному кварталі MHouse зводяться за монолітно-каркасною технологією, що гарантує міцність та надійність конструкції.

Використання високоякісних матеріалів, сучасних технологій будівництва та суворий контроль якості на кожному етапі також покликані гарантувати мешканцям комфорт і спокій у своєму новому домі.

Чому «Інтергал-Буд»?

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні.

За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.

Досягнення компанії неодноразово підтверджені нагородами престижних вітчизняних та міжнародних конкурсів. Так, за підсумками 2020 року «Інтергал-Буд» здобув нагороду «IBuild Ukraine» у номінації «Девелопер року», а в 2021 році компанію відзначили щорічною премією «Український будівельний олімп» в номінації «Забудовник року – досвід, професіоналізм, відповідальність».

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Сучасний житловий комплекс, зручне розташування та продумані планування – це те, що шукає кожна родина.

Дізнатися більше про новий комплекс MHouse від надійного забудовника «Інтергал-Буд» можна на сайті проєкту і у відділі продажу за номером +38 (098) 788-11-88.