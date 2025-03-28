Стартував продаж квартир у другому будинку ЖК MHouse від компанії «Інтергал-Буд»
Компанія «Інтергал-Буд» оголосила про старт продажу квартир у другому будинку MHouse, що будується на вул. Миколайчука, 19 у Львові. Здача будинку запланована вже на 4-й квартал 2025 року. ZAXID.NET розповідає, що пропонує житловий комплекс майбутнім мешканцям.
Родинна концепція
Затишний квартал MHouse – це три семиповерхові будинки комфорт-класу, що поєднують у собі сучасний дизайн і зручність.
Концепція кварталу MHouse базується на створенні унікального місця із затишком сімейного дому та комфортом сучасного міста. Автори проєкту на кожному етапі роботи – від вибору місця розташування комплексу до планування квартир – враховували всі аспекти життя родин.
Комплекс розташований у спокійному районі в пішій доступності до Замарстинівського парку та кількох скверів. Тут мешканці, з одного боку, матимуть тихе життя поблизу природи, а з іншого – розвинену інфраструктуру міста, потрібну на щодень.
Поряд із затишним кварталом MHouse розташовані дитячі садки, школи, лікарні, магазини, салони краси і все, що робить побут простішим та приємнішим. Також з локації ЖК легко дістатися в центр Львова.
ЖК MHouse поєднав у собі спокій життя біля природи з усіма зручностями міста
Свій затишний простір
У житловому комплексі для родин MHouse продумані сучасні рішення – на кожному кроці: від унікального зовнішнього оформлення і дизайнерських вестибюлів до планування квартир.
Хол у ЖК MHouse – це не просто вхідна зона, а стильний і продуманий простір, що поєднує естетику й функціональність. Вишуканий дизайн, якісні матеріали та практичне зонування створюють атмосферу затишку вже з першого кроку.
А планування квартир продумане так, що легко дозволяє трансформувати кімнати відповідно до змін у стилі життя сім’ї.
Затишний квартал MHouse пропонує:
- двір без машин;
- підземний паркінг на 152 місця;
- зони укриття з окремим санвузлом та баками запасу води в паркінгу;
- пандуси біля під’їздів;
- кімнати для зберігання візочків у холі;
- резервне живлення ліфтів і місць загального користування;
- індивідуальне опалення в квартирах;
- гардеробні кімнати, щоб вдома завжди був порядок;
- великі вікна для найкращого природного освітлення;
- квартири з балконами і терасами для відпочинку на свіжому повітрі.
На території ЖК MHouse заплановані сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку, прогулянкові алеї, гостьовий паркінг і велопаркінг.
Також у комплексі буде своя комерційна інфраструктура на перших поверхах – магазини, кав’ярні, пекарні, салони краси тощо.
ЖК MHouse спроєктований так, щоб забезпечити зручність і практичність у повсякденному житті кожної родини.
В новому комлексі від компанії Інтергал-Буд передбачена вся комерційна, дитяча, спортивна та відпочинкова інфраструктура
Кілька слів про безпеку
Будинки в затишному кварталі MHouse зводяться за монолітно-каркасною технологією, що гарантує міцність та надійність конструкції.
Використання високоякісних матеріалів, сучасних технологій будівництва та суворий контроль якості на кожному етапі також покликані гарантувати мешканцям комфорт і спокій у своєму новому домі.
Чому «Інтергал-Буд»?
Будівельна компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні.
За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.
Досягнення компанії неодноразово підтверджені нагородами престижних вітчизняних та міжнародних конкурсів. Так, за підсумками 2020 року «Інтергал-Буд» здобув нагороду «IBuild Ukraine» у номінації «Девелопер року», а в 2021 році компанію відзначили щорічною премією «Український будівельний олімп» в номінації «Забудовник року – досвід, професіоналізм, відповідальність».
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Сучасний житловий комплекс, зручне розташування та продумані планування – це те, що шукає кожна родина.
Дізнатися більше про новий комплекс MHouse від надійного забудовника «Інтергал-Буд» можна на сайті проєкту і у відділі продажу за номером +38 (098) 788-11-88.