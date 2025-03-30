Чому вигідно інвестувати в комерційну нерухомість та як обрати правильний об’єкт
Сьогодні в Україні немає, мабуть, житлового комплексу, в якому не передбачені комерційні площі – під магазини, кав’ярні, салони краси, майстерні тощо. Сайт Dim.ria розповідає, в чому полягає вигода від інвестування в такі об’єкти.
Завжди є цільова аудиторія
Комерційна нерухомість у складі житлових комплексів – це один із найкращих варіантів для інвестування. Також це один з ефективних варіантів для відкриття чи масштабування власної справи.
Відкрити бізнес там, де є цільова аудиторія, яка постійно зростає, усі необхідні комунікації та інфраструктура – перспективний вибір. Люди обирають житло, де є все необхідне для комфортного життя.
Переваги комерції в житлових комплексах
В приміщеннях, що передбачені під комерцію в житлових комплексах, уже враховано безліч деталей. Серед їхні переваг:
- місце розташування;
- концепція;
- паркінги;
- під’їзди до комплексу;
- облаштування прибудинкової території;
- вирішене питання безпеки – відеонагляд та охорона;
- проведені всі необхідні комунікації;
- обслуговуюча компанія;
- передбачено інклюзію – пандуси.
ЖК Mill Town від компанії «Інтергал Буд» – втілення мрій про ідеальний простір для життя та роботи: три житлові комплекси та три комерційні корпуси. Стильно, сучасно, комфортно.
Попит зростає
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сильно вдарило по ринку нерухомості України, зокрема, комерційної. Проте попит на торгівельну нерухомість оживає і постійно зростає – власники комерційної нерухомості в сучасному житловому комплексі можуть вигідно задавати приміщення в оренду.
Водночас ціни на комерційні об’єкти у складі житлових комплексів залишаються стабільними.
Як обрати комерційну нерухомість для інвестицій
Щоб приміщення приносило прибуток, потрібно чітко спланувати покупку. Для цього варто:
- обрати район і оцінити в ньому попит на послуги чи товари;
- знайти приміщення потрібної площі – не завелике, що важко буде обслуговувати;
- обрати надійного забудовника.
Якісне приміщення в кварталі, що активно наповнюється мешканцями, може приносити стабільний високий прибуток.
Раніше ZAXID.NET писав, чому вигідно інвестувати в місце у підземному паркінгу.