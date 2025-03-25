Два в одному: що таке апартаменти і чому це вдала інвестиція
Все частіше на ринку нерухомості України з’являється пропозиція апартаментів. Апартаменти – це не квартира з особливими вигодами, як може здатися. То що ж таке апартаменти і які їх переваги для інвестиції? Пояснюємо.
Що таке апартаменти
Апартаменти – це приміщення, що має статус нежитлового, комерційного, проте воно призначене для проживання. Найчастіше – для тимчасового, адже в апартаментах, згідно з українським законодавством, не можна зареєструватися.
Часто апартаменти розміщені в комерційних корпусах комплексів, що відрізняються від житлових інфраструктурою. І часто пропонують більше бонусів, як-от конференц-зали, ресторани, офіси тощо.
Які переваги апартаментів
Апартаменти підходять як для проживання, так і для роботи офісу – це дозволяє їхній юридичний статус. Зазвичай, вони складаються з холу, кухні, однієї чи кількох кімнат.
Основні переваги апартаментів такі:
- нижчі ціни, ніж на квартири – приблизно на 15-20%;
- покращена ділова інфраструктура;
- багатоцільове призначення;
- наявний попит на тимчасове проживання;
- локація.
Пояснимо детальніше останній пункт. Справа в тому, що житлові будинки можна будувати тільки на спеціально відведених для цього ділянках. А от комерційну нерухомість, зокрема апартаменти, можна зводити на землі з іншим цільовим призначенням.
Часто комплекси з апартаментами будують в ділових районах, в центрі міста, у відпочинкових зонах тощо. Для тимчасового проживання під час відпустки чи відрядження – це значно кращий варіант, ніж квартира в ЖК, і зручніше, ніж готель.
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Чому вигідно інвестувати в апартаменти
По-перше, ідеться про меншу суму вкладень. По-друге, апартаменти в діловому районі чи поблизу історичного центру міста вигідно здавати в оренду людям, які приїжджають в місто по роботі чи на кількаденний відпочинок.
Часто апартаментами керує управлінська компанія, тож інвестору не потрібно самому дбати про прибирання, обслуговування нерухомості – достатньо укласти договір з управителем.
Також важливо і те, що інвестиція в апартаменти окупається значно швидше, аніж в житлову нерухомість. Ціни оренди на апартаменти зазвичай вищі, ніж на квартири, особливо, якщо вони розташовані у вигідній локації.