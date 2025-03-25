Апартаменти поєднують в собі дві функції - житлову і комерційну, що робить їх привабливми для інвестицій

Все частіше на ринку нерухомості України з’являється пропозиція апартаментів. Апартаменти – це не квартира з особливими вигодами, як може здатися. То що ж таке апартаменти і які їх переваги для інвестиції? Пояснюємо.

Що таке апартаменти

Апартаменти – це приміщення, що має статус нежитлового, комерційного, проте воно призначене для проживання. Найчастіше – для тимчасового, адже в апартаментах, згідно з українським законодавством, не можна зареєструватися.

Часто апартаменти розміщені в комерційних корпусах комплексів, що відрізняються від житлових інфраструктурою. І часто пропонують більше бонусів, як-от конференц-зали, ресторани, офіси тощо.

Які переваги апартаментів

Апартаменти підходять як для проживання, так і для роботи офісу – це дозволяє їхній юридичний статус. Зазвичай, вони складаються з холу, кухні, однієї чи кількох кімнат.

Основні переваги апартаментів такі:

нижчі ціни, ніж на квартири – приблизно на 15-20%;

покращена ділова інфраструктура;

багатоцільове призначення;

наявний попит на тимчасове проживання;

локація.

Пояснимо детальніше останній пункт. Справа в тому, що житлові будинки можна будувати тільки на спеціально відведених для цього ділянках. А от комерційну нерухомість, зокрема апартаменти, можна зводити на землі з іншим цільовим призначенням.

Часто комплекси з апартаментами будують в ділових районах, в центрі міста, у відпочинкових зонах тощо. Для тимчасового проживання під час відпустки чи відрядження – це значно кращий варіант, ніж квартира в ЖК, і зручніше, ніж готель.

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Чому вигідно інвестувати в апартаменти

По-перше, ідеться про меншу суму вкладень. По-друге, апартаменти в діловому районі чи поблизу історичного центру міста вигідно здавати в оренду людям, які приїжджають в місто по роботі чи на кількаденний відпочинок.

Часто апартаментами керує управлінська компанія, тож інвестору не потрібно самому дбати про прибирання, обслуговування нерухомості – достатньо укласти договір з управителем.

Також важливо і те, що інвестиція в апартаменти окупається значно швидше, аніж в житлову нерухомість. Ціни оренди на апартаменти зазвичай вищі, ніж на квартири, особливо, якщо вони розташовані у вигідній локації.