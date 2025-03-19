Бізнес-центр Milltown розташований у найбільш вигідній локації Львова

Минулі п’ять років були непростими для комерційної нерухомості як в світі, так і в Україні. Сучасні реалії сприяли розвитку тенденції до роботи з дому. Проте у великих містах зі статусом бізнес-центрів ситуація поступово покращується.

Розповідаємо, що відбувається на ринку офісної нерухомості Львова, як змінилися вимоги бізнесу до приміщень та що «Інтергал-Буд» пропонує підприємцям.

Зміни в потребах

До пандемії і повномасштабного вторгнення офісна нерухомість Львова була розрахована переважно на сектор ІТ. Та ситуація змінилася з об’єктивних причин.

Сьогодні офісів, окрім ІТ-бізнесу, потребують транспортні і логістичні фірми, значна частина яких зосереджена саме в західному регіоні, компанії з оптової торгівлі й ті, що працюють на експорт, представники публічного сектору, громадських та міжнародних організацій в Україні.

До того ж Львів є одним із лідерів з розвитку бізнесу за минулі два роки. Це пов’язано з релокацією або масштабуванням, диверсифікацією багатьох бізнесів, а також – з приходом в Україну нових і зацікавлених потенційних інвесторів.

Якщо говорити про ціни на офісні приміщення, то у Львові вони у понад вдвічі менші за київські. Це, разом з розташуванням та безпековою ситуацією, додає привабливості ринку, що прямує до відновлення.

Також на Україну очікує масштабна відбудова, що спонукатиме міжнародних інвесторів приходити сюди, а український бізнес – розвиватися в нових напрямках і збільшувати свою присутність. Отже, Львів стане одним із найбільш затребуваних міст для розташування компаній.

Вимоги інвесторів

Під час кризи на ринку комерційної нерухомості відбулося й переосмислення потреб бізнесів – вимоги до офісів суттєво змінилися.

По-перше, сьогодні в компаній спостерігається менша потреба у великих площах. Тож власники приміщень для укладання успішних угод мають запропонувати широкий спектр площ для вибору.

Також одну з найважливіших ролей відіграє локація офісу. У центральній та прилеглих частинах міста якісних приміщень для бізнесу все ще бракує, хоча це могло би дати поштовх до нового напрямку в їх розвитку.

Новий етап в діловому житті Львова

Далекоглядні компанії змогли передбачити, в якому напрямку рухатиметься тенденція, тож вже сьогодні поблизу центру Львова можна знайти пропозицію, що відповідає усім запитам підприємців та організацій.

Так, на вул. Лемківській, 9 у Львові будується бізнес-центр MillTown від компанії «Інтергал-Буд». Орієнтовний термін здачі запланований вже на другий квартал 2025 року.

Четвертий корпус бізнес-центру виходить на проспект Чорновола – одну з головних транспортних артерій міста. Від цієї локації – лише кілометр до історичного центру міста, а розвинена транспортна мережа дозволяє зручно дістатися в будь-який район Львова.

Зручність, привабливість, безпека - так можна охарактеризувати бізнес-центр Milltown

Що пропонує БЦ MillTown? На першому поверсі тут розташований просторий дизайнерський хол з рецепцією, системою контролю доступу до ліфтів та офісів, а також – комерційні приміщення, що зможуть задовольнити різноманітні потреби працівників.

У БЦ Milltown є великий вибір офісних площ з усіма зручностями

Зокрема, компанія «Інтергал-Буд» пропонує в БЦ MillTown офіси площею від 113 до 306 м². Розташовані вони на 2-8 поверхах бізнес-центру.

Сучасні архітектурні рішення доповнює відповідність потребам сьогодення: в бізнес-центрі є автономне живлення, власна дахова котельня, відеонагляд та пост охорони. Крім цього, в MillTown розташований підземний паркінг на 62 автомісця, до якого є ліфтовий доступ, та підземне укриття.

У БЦ Milltown офіси можна облаштувати відповідно до індивідуальних потреб

Щодо внутрішнього оздоблення та комунікацій, то забудовник подбав про те, щоб була змога облаштувати офіси під різні індивідуальні запити. Так, бетонне перекриття вже готове під монтаж фальш-підлоги, стіни – поштукатурені.

Вентиляція і кондиціонування офісних приміщень, розводка труб опалення від дахової котельні і встановлення радіаторів виконуються за потребами покупців. Також наявний додатковий підігрів із системи вентиляції.

Окрім того, в приміщеннях є точки підключення гарячої і холодної води та каналізації, електричні щити та лічильники на електроенергію та опалення.

Офіси в бізнес-центрі MillTown – це можливість організувати робочий простір компанії з урахуванням її потреб та індивідуальних запитів, бути завжди поряд з клієнтами та працювати для розвитку Львова в самому його серці.

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Сьогодні ще не можна впевнено сказати, що важкі часи для ринку офісної нерухомості остаточно минули. Проте стійкість українського бізнесу, зацікавленість міжнародних інвесторів та майбутня відбудова України говорять про те, що ринок починає зростати і надалі прямуватиме лише вгору. Отже, сьогодні - це хороший час, щоб почати рухатися до вершини серед перших.