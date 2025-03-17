Як оренда, так і купівля квартири мають свої плюси й мінуси, на які потрібно зважати залежно від власного світогляду

Велика частина українців вихована на переконаннях, що в житті обов’язково потрібно мати власне житло. Інша частина орієнтується на європейські країни, де більшість населення все життя орендують помешкання. Погляньмо на обидва варіанти з точки зору грошей. Сайт Cemoye наводить плюси і мінуси оренди житла та іпотеки, що допоможуть визначитися, який варіант найкраще підійде саме вам.

Оренда квартири

Найбільший плюс орендованого житла – доступність у порівнянні з купівлею квартири навіть в іпотеку. Інші плюси такі:

мобільність – легко переїхати за потреби;

менші витрати на утримання житла – зазвичай, капітальним ремонтом або заміною техніки займаються власники.

Найбільший мінус життя в орендованій квартирі – нестабільність. Адже в Україні договори про оренду укладаються переважно на рік (якщо взагалі укладаються), що означає імовірний перегляд ціни оренди, коли цей термін спливе. Отже, орендарям доведеться або більше платити, або шукати нове житло.

Буває й таке, що власники продають квартиру і орендарю потрібно залишити житло в стислі терміни, за які вкрай складно знайти помешкання до смаку і по кишені.

Також на орендованій квартирі власники часто встановлюють обмеження, наприклад, не можна:

заводити тварин;

зробити перепланування для зручності;

оновити дизайн на свій смак без погодження тощо.

На орендованій квартирі час може працювати проти вас: якщо колись надумаєте купити власне житло, ціни будуть вже зовсім не ті, що зараз – нерухомість постійно дорожчає.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

Іпотека на квартиру

Коли говоримо про іпотеку, то йдеться не лише про кредитний договір з банком, а й про розтермінування платежів від забудовника та державні програми, як-от «єОселя». Нагадаємо, що придбати житло за програмою «єОселя» можуть не лише військові, медики та освітяни – вона доступна всім українцям, які не мають житла або втратили його через війну.

Отже, коли ви стаєте власником квартири, то можете облаштувати в ній все на власний розсуд. А ще квартири в новобудовах – це нижчі комунальні платежі та відсутність потреби в ремонті чи заміні комунікацій упродовж тривалого часу, що збереже не лише гроші, а й час і нерви.

Своя квартира додає відчуття стабільності і безпеки, знання, що в будь-якому життєвому випадку вам є куди повернутися.

Та найбільший плюс покупки квартири в тому, що це вигідна інвестиція. Ціни на квадратні метри різними темпами, але постійно зростають.

Головний мінус іпотеки – велика сума першого внеску та витрати на оздоблення та умеблювання. Проте за державними програмами сума першого внеску становить від 20% ціни житла, а для молоді – 10%. Тож це цілком підйомно.

Перед тим, як обрати орендувати чи купувати квартиру, потрібно зважити, передусім, на свій спосіб життя, власні бажання та амбіції. Адже тільки вам вирішувати, яким буде ваше життя.