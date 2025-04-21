Законодавство хочуть переглянути на користь орендодавців

Голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк розповіла про профільні консультації у Верховній раді та уряді про зменшення податків на ринку оренди житла для його детінізації. Про це пише Судово-юридична газета.

В чому проблема, окрім несплати податків

Депутатка вважає, що люди не оформляють офіційних договорів оренди, тому що не хочуть показувати свої доходи і сплачувати 23% податку від них. Ідеться про податок на доходи фізичних осіб, що становить 18%, і військовий збір в розмірі 5%.

Водночас відсутність офіційного договору оренди не дозволяє внутрішнім переселенцям отримати від держави субсидію на оренду житла.

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Що пропонується

Олена Шуляк сказала, що в парламенті за участі профільних міністерств та міжнародних організацій ведеться дискусія про те, як врівноважити наповнення бюджету та стимулювання розвитку ринку оренди житла. Передусім, ідеться про можливе зменшення податків для орендодавців.

«Це допоможе вивести з тіні ринок орендного житла. Від цього виграють орендодавці, тому що в них будуть офіційні договори та доходи, а з цим набагато простіше жити. А також виграє держава, адже вона отримає податкові надходження для реалізації різноманітних програм», – вважає Олена Шуляк.

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