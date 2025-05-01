26-річного Олександра Слобоженка підозрюють у несплаті пона 200 млн грн податків

26-річний київський блогер-мільйонер Олександр Слобоженко, якого звинувачують у несплаті понад 200 млн грн податків, уперше за майже рік публічно прокометував звинувачення та заявив, що сплатить податковий борг. За його словами, він перерахував 20 млн грн на Сили оборони. Відповідне відео він опублікував 30 квітня на сторінці в Instagram.

За даними слідства, з січня 2020 року по серпень 2023 року Олександр Слобоженко став власником віртуальних активів у криптовалюті, еквівалентних більше мільярда гривень за тодішнім курсом НБУ. Ці гроші він отримав через незареєтровану компанію, що надає послуги арбітражу інтернет-трафіку. Аби приховати суму доходів, блогер переводив гроші у криптовалюту, використовуючи різні платіжні системи та електронні гаманці зареєстрованих на нього та його знайомих. Потім ці гроші переводили в готівку та виводили у валюту. При цьому, він не вказував ці доходи в податкових деклараціях і не сплачував за них податки. Загалом він заборгував 213 млн грн податків.

Офіційну підозру в несплаті податків Олександр Слобоженко отримав 16 серпня 2024 року, однак вручили йому її заочно, оскільки з березня блогер перебував за кордоном. При цьому, повідомлення про вручення підозри правоохоронці проілюстрували фото річної давності.

Сам блогер вручення підозр не коментував та майже рік. 30 квітня він опублікував відео, в якому фактично підтвердив ухилення від сплати податків, зазначивши, що не знав, як правильно вести бізнес. Олександр Слобоженко зазначив, що мав би вийти з комунікацією раніше, втім не знав, що сказати.

«Можна сказати, що я не розбирався, не знав, але незнання не звільняє від відповідальності. Тому я не маю жодного імунітету, незалежно від того, як я допомагав, адже будь-який підприємець має платити податки, ми маємо всі працювати на обороноздатність нашої країни... Я оступився, загрався, втратив контроль та землю під ногами, за що, власне, і поплатився. Я погашаю всю свою податкову заборгованість перед країною, і також, в межах цього, я хотів би анонсувати великий благодійний проект, який я готую для ЗСУ», – сказав у відео Олександр Слобоженко.

Він додав, що вже передав 20 мільйонів гривень на Сили оборони, однак кому саме і на які потреби – не уточнив. Також він вибачився за різку відповідь журналісту «Української правди» Михайлу Ткачу, який зробив розслідування про нелегальний виїзд Слобоженка за кордон.

26-річний Олександр Слобоженко – бізнесмен, блогер та мільйонер, який заробляє в інтернеті на рекламі, трафіку та арбітражі. Із травня 2024 року компанія з арбітражу трафіку Traffic Devils, що належала блогеру, офіційно належить 25-річному дніпрянину Дмитру Гнітуленку, а маму Слобоженка Ірину Звір на посаді директорки замінила 22-річна дніпрянка Дар’я Вишневецька. У цей же період ще один дніпрянин Владислав Степанець став власником іншої компанії Слобоженка «Трафік Девілс Едженсі».