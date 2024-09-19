Олександр Слобоженко виїхав з України за пів року до вручення підозри, хоча кримінальна справа щодо нього була відкрита ще у 2023 році

Київський блогер Олександр Слобоженко, якого звинувачують у несплаті понад 200 млн грн податків, виїхав з України за кілька місяців до вручення підозри, а правоохоронці проілюстрували повідомлення про офіційне обвинувачення мільйонера фото з обшуків у його помешканні річної давнини. На це 19 вересня звернув увагу сайт NGL.media.

Зазначається, що детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрили кримінальне провадження щодо бізнесмена-арбітражника Олександра Слобоженка ще 26 квітня 2023 року. З того часу тривало досудове розслідування та збір доказів його причетності до несплати податків. Того ж року детективи провели обшуки у київському помешканні Олександра Слобоженка і зафіксували процедуру на фото, з яких видно, що сам блогер під час цього був присутній і підписував якісь документи.

16 серпня прокуратура офіційно повідомила блогеру про підозру у несплаті понад 200 млн грн податків. В межах кримінального провадження суд арештував автомобілі та елітну нерухомість блогера. Це повідомлення пресслужба БЕБ і прокуратури проілюструвала фото, зробленими ще під час обшуків, адже на той час Слобоженко вже пів року перебував за межами України.

За даними журналістів, Олександр Слобоженко виїхав із України ще 28 березня 2024 року потягом Київ – Варшава і більше не повертався. Відповідно, підозру 16 серпня він отримав заочно, а 2 вересня Шевченківський районний суд Києва також заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Повідомляючи про це, пресслужба БЕБ і Офісу генпрокурора зазначила, що блогер перебуває у розшуку.

«Щодо фотографій. У нашому повідомленні йшлося не тільки про вручення підозри, але і про те, що проводились попередні слідчі дії, такі як обшуки. Тому ми опублікували ці фото – для ілюстрації. Щодо заочного повідомлення про підозру. Це не та інформація, яка повинна 100% бути опублікована. Прес-релізи – це не офіційний документ, де обов’язково треба вказувати щось на кшталт статті, по якій розслідується кримінальне провадження та інші деталі. Якщо людина хоче дізнатися подробиці, ми можемо пояснити або надати відповідь на запит», – пояснила журналістам речниця БЕБ Альона Матвєєва.

Нагадаємо, що за даними слідства, з січня 2020 року по серпень 2023 року Олександр Слобоженко став власником віртуальних активів у криптовалюті, еквівалентних більше мільярда гривень за тодішнім курсом НБУ. Ці гроші він отримав через незареєтровану компанію, що надає послуги арбітражу інтернет-трафіку. Аби приховати суму доходів, блогер переводив гроші у криптовалюту, використовуючи різні платіжні системи та електронні гаманці зареєстрованих на нього та його знайомих. Потім ці гроші переводили в готівку та виводили у валюту. При цьому, він не вказував ці доходи в податкових деклараціях і не сплачував за них податки.

26-річний Олександр Слобоженко – бізнесмен, блогер та мільйонер, який заробляє в інтернеті на рекламі, трафіку та арбітражі. Крім того, він відомий скандалом щодо влаштування вуличних перегонів у Києві під час повномасштабного вторгення. Журналісти зазначають, що інколи перегони спричиняли ДТП на дорогах.

16 квітня 2024 року журналіст УП Михайло Ткач повідомив, що Слобоженко з компанією друзів виїхав за кордон під час загальної мобілізації, використавши документи про непридатність до військової служби. У країнах Європи вони відпочивають та влаштовують перегони на елітних автомобілях. Разом з Олександром Слобоженком в Альпах відпочивали ще двоє чоловіків, які виїхали з посвідками про непридатність.

Із травня 2024 року компанія з арбітражу трафіку Traffic Devils, що належала блогеру, офіційно належить 25-річному дніпрянину Дмитру Гнітуленку, а маму Слобоженка Ірину Звір на посаді директорки замінила 22-річна дніпрянка Дар’я Вишневецька. У цей же період ще один дніпрянин Владислав Степанець став власником іншої компанії Слобоженка «Трафік Девілс Едженсі».