26-річного Олександра Слобоженка бачили в центрі Варшави тиждень тому

Поліція оголосила у розшук київського блогера Олександра Слобоженка, якого звинувачують у несплаті понад 200 млн грн податків. Про це повідомив Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки. На сайті МВС оголощення про розшук Олександра Слобоженка ще немає.

У понеділок, 2 вересня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак блогера оголосили й розшук. Тиждень тому «Українська правда» а з посиланням на джерела повідомила, що Олександра Слобоженка бачили поблизу готелю в центрі Варшави. Наразі його соцмережі або неактивні, або непублічні. Прикметно, що на момент вручення підозри 16 серпня він був в Україні і отримав її особисто.

Також суд змінив раніше обраний запобіжний захід його спільнику на тримання під вартою із можливістю внесення 45 млн 420 тис грн застави. Його взяли під варту в залі суду.

Як інфоррмував ZAXID.NET, за даними слідства, з січня 2020 року по серпень 2023 року Олександр Слобоженко став власником віртуальних активів у криптовалюті, еквівалентних більше мільярда гривень за тодішнім курсом НБУ. Ці гроші він отримав через незареєтровану компанію, що надає послуги арбітражу інтернет-трафіку.

Аби приховати суму доходів, блогер переводив гроші у криптовалюту, використовуючи різні платіжні системи та електронні гаманці зареєстрованих на нього та його знайомих. Потім ці гроші переводили в готівку та виводили у валюту. При цьому, він не вказував ці доходи в податкових деклараціях і не сплачував за них податки. Загалом його підозрюють у несплаті понад 200 млн грн податків. Також детективи БЕБ арештували 8 автомобілів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість у Києві.

26-річний Олександр Слобоженко – бізнесмен, блогер та мільйонер, який заробляє в інтернеті на рекламі, трафіку та арбітражі. Крім того, він відомий скандалом щодо влаштування вуличних перегонів у Києві під час повномасштабного вторгення. Журналісти зазначають, що інколи перегонники спричиняли ДТП на дорогах.

Нагадаємо, 16 квітня 2024 року журналіст УП Михайло Ткач повідомив, що Слобоженко з компанією друзів виїхав за кордон під час загальної мобілізації, використавши документи про непридатність до військової служби. У країнах Європи вони відпочивають та влаштовують перегони на елітних автомобілях. Разом з Олександром Слобоженком в Альпах відпочивали ще двоє чоловіків, які виїхали з посвідками про непридатність.