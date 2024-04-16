На початку квітня Слобоженко хизувався спорткаром в іспанській Майорці

25-річний бізнесмен, блогер та мільйонер Олександр Слобоженко спільно з компанією друзів виїхав за кордон під час загальної мобілізації, використавши документи про непридатність до військової служби. У країнах Європи вони відпочивають та влаштовують перегони на елітних автомобілях, повідомила у понеділок, 15 квітня, «Українська правда».

Ще в серпні 2022 року Олександр Слобоженко опублікував у своїх соцмережах відео відпочинку в італійських Альпах. За його словами, він здійснював «маленький сімейний пробіг» зі своїми друзями на двох елітних автомобілях Lamborghini Huracan та ще кількох спортивних авто. Журналісти «Української правди» повідомили, що машини мають українські номери реєстрації.

Правоохоронці розповіли розслідувачам, що Слобоженко втік за кордон за допомогою документів про непридатність до військової служби, в якій зазначені «серйозні проблеми зі здоров’ям».

«Це зазначено навіть у відповідній медичній довідці від жовтня 2022 року. При цьому на відео, опублікованих в соцмережах молодого чоловіка, він займається справами не для важко хворих – окрім гонок на дорогих авто, він тисне штангу, стрибає сальто у водойму, катається на водних і звичайних мотоциклах, снігоходах тощо», – говорить журналіст Михайло Ткач.

Разом з Олександром Слобоженком в Альпах відпочивали ще двоє чоловіків, які виїхали з посвідками про непридатність, – це 33-річні Вадим Герасименко та Артур Бершадський. Крім того, спільно з компанією відпочивав 31-річний Роман Дзюбенко, який виїхав як волонтер за допомогою системи «Шлях» та їздить на помаранчевому Lamborghini Huracan.

«Прямо зараз Дзюбенко і Слобоженко перебувають за кордоном. Згідно із соцмережами Романа, він "волонтерить" на іспанському острові Майорка», – повідомили розслідувачі.

Журналісти зазначили, що ще один друг Олександра Слобоженка, бізнесмен Ростислав Потапенко, виїжджає за кордон за допомогою листів від ГУР. Від початку повномасштабного вторгнення Потапенко вже вісім разів виїжджав до Європи.

Чим відомий Олександр Слобоженко

Олександр Слобоженко заробляє в інтернеті на рекламі, трафіку та арбітражі. Крім того, мільйонер відомий скандалом щодо влаштування вуличних перегонів у Києві під час повномасштабного вторгення. Журналісти зазначають, що інколи перегонники спричиняли ДТП на дорогах.

Зазначимо, з червня 2022 року в Києві заборонили користуватися транспортом без шумопоглиначів під час воєнного стану, проте це не зупинило організаторів вуличних перегонів. Про одне з таких зібрань у Києві розповів у жовтні 2022 року журналіст Михайло Ткач, який зазначив, що стрітрейсери їздять не тільки в центральних частинах міста, але і там, де розташовані військові госпіталі з пораненими захисниками. 23 квітня 2023 року стрітрейсерам вручили повістки за порушення спокою.