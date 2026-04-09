Дубілет заявив, що «фокуси» прокурора на його совісті

Вищий антикорупційний суд підтримав позицію обвинувачення та звернувся з клопотанням про екстрадицію колишнього голови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета. Окрім того, суд очікує висновок міграційної служби щодо його громадянства. Про це повідомила ГО Transparency International Ukraine в четвер, 9 квітня.

В організації зазначили, що рішення суддів не було одностайним: одна суддя з колегії припустила, що наразі ініціювати екстрадицію ексбанкіра недоцільно.

Сам 63-річний Дубілет, який долучається до засідань дистанційно, розкритикував дії прокурора, заявивши, що той «перєпутал суд с шоу в циркє», і такі «фокуси» на його совісті.

За останньою інформацією, Дубілет перебуває в Ізраїлі. Раніше ВАКС заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту та розпочав розгляд справи в режимі in absentia. Водночас це рішення є лише початковим етапом у процедурі його фактичного повернення до України.

Нагадаємо, колишнього голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета, його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів банку обвинувачують у розтраті 8,4 млрд грн банку. Справа містить три епізоди, пов’язані із виведенням активів з банку напередодні його націоналізації у грудні 2016 року.