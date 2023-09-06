Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишніх топ-менеджерів «ПриватБанку»: голови правління, його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів банку. Про це у середу, 6 вересня, повідомили в Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

«6 вересня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк», його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів указаного банку», – йдеться в заяві.

Слідство встановило, що у грудні 2016 року, за день до визнання ПАТ КБ «ПриватБанк» неплатоспроможним, підозрювані на підставі фальшивих документів виплатили близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних компаній.

Як повідомляють правоохоронці, учасники схеми розкрадання розділили кошти на дві частини й переказали їх на рахунки двох компаній, які були пов’язані з ними. Потім вони вивели ці кошти за кордон, щоб відмити їх.

Крім того, зловмисники перед націоналізацією банку, ймовірно, списали понад 8,2 млрд грн зобов’язань іноземних компаній перед AS Privatbank (Латвія) коштом «ПриватБанку», які були на кореспондентських рахунках. Для того, щоб уникнути стягнення коштів на користь «ПриватБанку» та приховати злочин, вони незаконно змінили боржника на компанію, яка контролювалася банком.

Серед обвинувачених

колишній голова правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет – за фальсифікацію документів, зловживання службовим становищем, яке завдало особливо великої шкоди державі, та за фальсифікацію документів;

екс-перший заступник голови правління Володимир Яценко – за зловживання службовим становищем, яке завдало особливо великої шкоди державі, та за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом;

колишній заступник голови правління – за сприяння зловживанню службовим становищем, яке завдало особливо великої шкоди державі;

екс-начальник департаменту фінансового менеджменту «ПриватБанку» та екс-начальник департаменту операційного напрямку - за зловживання службовим становищем, яке завдало особливо великої шкоди державі, та за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом;

колишній начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій «ПриватБанку» – за привласнення, заволодіння в особливо великих розмірах грошей організованою групою шляхом зловживання службовим становищем.

Їм загрожує до 12 років за ґратами, з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у грудні 2016 року «ПриватБанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 млрд доларів. Кредити, які видавав «ПриватБанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «ПриватБанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію «ПриватБанку», називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Зі свого боку, уже націоналізований «ПриватБанк» прагне відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти.