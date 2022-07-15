Олександру Дубілету повідомили про підозру в розкраданні коштів

Правоохоронці встановили нові факти розкрадання коштів «ПриватБанку» перед його націоналізацією на суму 85 млн грн і повідомили про три нові підозри, зокрема – екс-очільнику банку Олександру Дубілету. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Так, про підозру повідомлено екс-голову «ПриватБанку», його першого заступника та керівника департаменту. За версією слідства, у грудні 2016 року за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів, підозрювані виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з «ПриватБанком» компаній.

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. Щодо епізоду розтрати 136,8 млн грн детективи вже повідомляли фігурантів про підозру в лютому 2021 року.

Хоча правоохоронці традиційно не називають імена підозрюваних, УП пише, що йдеться про:

екс-голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета;

екс-першого заступника голови правління «ПриватБанку» Володимира Яценка;

екс-керівницю департаменту фінансового менеджменту «ПриватБанку» Олену Бичихіну;

екс-керівницю департаменту міжбанківських операцій «ПриватБанку» Надію Конопкіну.

Що відомо про справу Олександра Дубілета

Олександр Дубілет був головою правління «ПриватБанку» до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд грн з «ПриватБанку» перед його націоналізацією. Загалом у цій справі – п’ятеро підозрюваних.

22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління «ПриватБанку» Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня НАБУ оголосило підозру екс-посадовцям «ПриватБанку» в розкраданні 136 млн грн: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, пов’язаної з банком. Водночас підозру в розкраданні 8,2 млрд грн їм оголосили в березні.

На початку червня Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Олександра Дубілета. В кінці червня САП попросила Інтерпол оголосити його в міжнародний розшук. Сам Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства.

У липні суд скасував заочний арешт Дубілета. Голова НАБУ назвав це ударом по розслідуванню справи «ПриватБанку». Сам Дубілет намагався видалити себе з міжнародного розшуку через суд.

Наприкінці жовтня ВАКС дозволив проводити заочне досудове розслідування проти Олександра Дубілета.