Олександр Дубілет очолював «ПриватБанк» до його націоналізації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася з офіційним запитом до Інтерполу про оголошення екс-голови «ПриватБанку» Олександра Дубілета, підозрюваного в розкраданні грошей банку, в міжнародний розшук, заявив виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук в ефірі «Радіо НВ».

Водночас він відмовився назвати дату звернення до Інтерполу, пославшись на таємницю слідства.

Раніше Олександр Дубілет повідомляв, що проживає в Ізраїлі і не ховається від слідства, а на судові засідання не з’являвся, оскільки громадянам Ізраїлю через пандемію коронавірусу заборонено виїжджати до низки країн, серед яких була й Україна.

Олександр Дубілет був головою правління «ПриватБанку» до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд грн з «ПриватБанку» перед його націоналізацією. Загалом у цій справі п’ятеро підозрюваних.

22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня НАБУ оголосило підозру екс-посадовцям ПриватБанку в розкраданні 136 млн грн: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, пов’язаної з банком.

На початку червня Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Олександра Дубілета.