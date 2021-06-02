Раніше Олександра Дубілета оголосили у розшук

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета. Раніше його оголосили в розшук у справі про виведення 8 млрд грн з банку перед його націоналізацією, повідомляє «Громадське».

Рішення виніс слідчий суддя Сергій Мойсак. Оскільки Дубілет перебуває не в Україні та оголошений у міжнародний розшук, запобіжний захід йому призначили заочно «до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження».

У «Центрі протидії корупції» зазначають, що таке рішення слідчого судді означає, що підозра, яку оголосили Дубілету, є повністю обґрунтованою. А повідомлення про неї відбулося відповідно до норм кримінального процесуального законодавства.

Зазначимо, що раніше адвокат Дубілета під час попереднього судового засідання з обрання йому запобіжного заходу повідомив, що його підзахисний має громадянство Ізраїлю, де він проживає з 2017 року. За словами захисника, Дубілет не переховується від слідства та хоче брати участь у судових засіданнях. Водночас через обмеження в Ізраїлі він нібито не може приїхати в Україну.

Як інформував ZAXID.NET, 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям «ПриватБанку» – екс-голові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.

За версією слідства, екс-голова правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів «ПриватБанку», які зберігалися на кореспондентському рахунку в цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці «ПриватБанку» підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.

Також наприкінці лютого цього року екс-голові правління «ПриватБанку» Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн. ВАКС обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн, а колишній посадовиці «ПриватБанку» – у вигляді застави в розмірі 2,744 млн грн.

Водночас слідству не вдалося з’ясувати місце перебування екс-голови правління «ПриватБанку» Дубілета.

Справа «ПриватБанку»

У грудні 2016 року «ПриватБанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 млрд доларів. Кредити, які видавав «ПриватБанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «ПриватБанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію «ПриватБанку», називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Зі свого боку, уже націоналізований «ПриватБанк» прагне відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти. Відповідна справа у Високому суді Англії та Уельсу буде розглядатися в березні 2022 року.