Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно заарештував колишнього голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета у справі виведення з банку понад 8 млрд грн до його націоналізації.

Як повідомила в середу, 22 грудня, прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і САП.

«Рішення про його арешт винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад пів року ця особа перебуває у міжнародному розшуку», – наголосили в суді, пише «Бабель».

Що відомо про справу Олександра Дубілета

Олександр Дубілет був головою правління «ПриватБанку» до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд грн з «ПриватБанку» перед його націоналізацією. Загалом у цій справі – п’ятеро підозрюваних.

22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління «ПриватБанку» Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня НАБУ оголосило підозру екс-посадовцям «ПриватБанку» в розкраданні 136 млн грн: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, пов’язаної з банком. Водночас підозру в розкраданні 8,2 млрд грн їм оголосили в березні.

На початку червня Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Олександра Дубілета. В кінці червня САП попросила Інтерпол оголосити його в міжнародний розшук. Сам Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства.

У липні суд скасував заочний арешт Дубілета. Голова НАБУ назвав це ударом по розслідуванню справи «ПриватБанку». Сам Дубілет намагався видалити себе з міжнародного розшуку через суд.

Наприкінці жовтня ВАКС дозволив проводити заочне досудове розслідування проти Олександра Дубілета.