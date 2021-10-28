Олександра Дубілета підозрюють в розтраті 8,2 млрд грн «ПриватБанку»

Вищий антикорупційний суд дозволив провести заочне досудове розслідування щодо колишнього голови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета. Його підозрюють у причетності до виведення 8,2 млрд грн з банку перед його націоналізацією.

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ в четвер, 28 жовтня, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Рішення оскарженню не підлягає. САП зокрема вказує, що надасть можливість завершити досудове розслідування щодо Дубілета, який переховується від слідства за межами території України.

Справа Олександра Дубілета

Олександр Дубілета підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд грн з «ПриватБанку» перед його націоналізацією. 22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління «ПриватБанку» Володимира Яценка, а вже наступного дня оголосило підозру екс-посадовцям в розкраданні 136 млн грн: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, пов’язаної з банком.

Наприкінці березня НАБУ оголосило Дубілета в розшук. В червні Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Олександра Дубілета, однак вже у липні скасував це рішення.

Раніше Олександр Дубілет повідомляв, що проживає в Ізраїлі і не ховається від слідства, а на судові засідання не з’являвся, оскільки громадянам Ізраїлю через пандемію коронавірусу заборонено виїжджати до низки країн, серед яких була й Україна.