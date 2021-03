Олександра Дубілета підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд гр

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета. Про це повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, пише «Укрінформ».

«Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук», – сказав він.

Справа стосується виведення 8,2 млрд гривень з «ПриватБанку» перед його націоналізацією.

За даними слідства, у грудні 2016 року, за лічені дні до націоналізації «ПриватБанку», його менеджмент вивів з банку 8,2 млрд гривень шляхом списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank, замінивши боржника на підконтрольну та пов'язану з ПриватБанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови).

Дубілет також є підозрюваним за ще одним епізодом про виведення з «ПриватБанку» 136 млн грн.

Як інформував ZAXID.NET, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій «ПриватБанку». Ця схема стала другим епізодом злочинної діяльності топ-менеджменту «ПриватБанку», яку викрили детективи.

Перший епізод стосується виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію. У цій справі трьом екс-посадовцям раніше вже повідомили про підозру. У цій справі колишнього першого заступника голови правління «ПриватБанку» Володимира Яценка відправили під варту до 22 квітня 2021 року. Втім, він вийшов під заставу.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, загалом в обох епізодах підозрюють п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.

За словами Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, перед націоналізацією «ПриватБанку» його топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над грошима та «ухвалили рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком за рахунок коштів цього ж банку».

За даними слідчих, трьом підозрюваним вдалося вивести з «ПриватБанку» 8,2 млрд грн. При цьому боржником визначили пов’язану з «ПриватБанком» фірму Claresholm Marketing LTD.

До націоналізації «ПриватБанку» Дубілет був міноритарним акціонером – йому належало 2,7249% акцій. Однак після націоналізації він разом з іншими топменеджерами банку створив ТОВ «Фінтех Бенд» (розвиває картковий бренд monobank). У лютому 2021 року після отримання підозри від НАБУ перереєстрував свою частку на сина Олексія.

Інший син Дубілета Дмитро в 2019–2020 роках був міністром Кабінету міністрів.

Справа «ПриватБанку»

Нагадаємо, у грудні 2016 року «ПриватБанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 млрд доларів. Кредити, які видавав «ПриватБанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «ПриватБанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію «ПриватБанку», називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Зі свого боку, уже націоналізований «ПриватБанк» прагне відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти. Відповідна справа у Високому суді Англії та Уельсу буде розглядатися в березні 2022 року.