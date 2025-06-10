У Збаражі триває будівництво макаронної фабрики та млина

ПП«Західний Буг» будує перший в Україні млин, який перероблятиме пшеницю твердого сорту дурум, а також макаронну фабрику. Запуск млина запланований на жовтень 2025 року, фабрики – на вересень. Про це в інтерв'ю виданню Latifundist повідомив менеджер компанії Володимир Бойчук.

«У вересні цього року хочемо запустити макаронну фабрику і у жовтні – млин. Станом на зараз вже готується до монтажу перша черга макаронної фабрики», – повідомив він. «У нас гарні турецькі млини. Турецькі виробники настільки сильно просунулися в борошномельній галузі, що майже не поступаються за якістю іншим світовим виробникам. Макаронні лінії – італійські, бо їм просто немає альтернатив у світі».

Проєктна потужність першої черги млина становитиме 80 тонн на добу для дуруму і 150 тонн на добу для м’яких сортів пшениці, повідомив Бойчук. Друга черга дозволить збільшити потужність ще на 200 тонн для дуруму і 300 тонн для м’яких сортів.Загальні інвестицій в проєкт заплановані на рівні 1 млрд грн.

«Наша мета зробити в Україні другу Barilla (італійська харчова компанія, яка є найбільшим у світі виробником макаронних виробів)», – наголосив Бойчук. — «І ми насправді маємо все для того, щоб по якості нічим не поступатися італійським виробникам».

За його словами, у 2019 році в холдингу прийняли рішення впроваджувати вертикальну інтеграцію — переробляти те, що вирощують. Після розробки проєкту у 2021 році були підписали перші контракти, і на початку 2022 року компанія завезла обладнання для виробництва макаронів.

«Але через повномасштабне вторгнення проєкт поставили на паузу. Відновили його лише в середині 2023 року, а безпосередньо будівництво вже у 2024-му», — повідомив Бойчук. — «Восени того року змінили концепцію і придбали спеціальне обладнання для помолу твердої пшениці — дуруму. Це буде перший такий млин в Україні».

Як йдеться на порталі Єдиної державної системи у галузі будівництва, млин та фабрику зводять у Збаражі на Тернопільщині.

«Західний Буг» — це сільгосппідприємство, яке займається вирощуванням зернових та технічних культур. Компанія зареєстрована у Шептицькому районі Львівщини. Земельний банк становить 65 тис. га, це Львівська, Чернівецька, Тернопільська та Волинська області. Компанію пов’язують зі львівським бізнесменом Володимиром Матківським.

«Західний Буг» вже три роки вирощує дурум, і останні два роки продає його в Італію світовим борошномелам.