На території села Почапи Золочівської громади побудують велику птахофабрику, де вирощуватимуть курей-бройлерів. Будівництвом комплексу для одночасного тримання понад 1 млн голів птиці займатиметься аграрна компанія «Агроль», яка вже має дві аналогічні фабрики у Яворівському та Стрийському районах, а також планує звести ще одну поблизу села Погорільці Глинянської громади.

Птахофабрику планують побудувати на приватній ділянці площею 12,75 га між селами Почапи та Жуличі у північній частині Золочівської міської громади, йдеться в оцінці впливу на довкілля. На її території хочуть розмістити 22 пташники для утримання бройлерів та іншу інфраструктуру. Загальна продуктивність птахофабрики становитиме до 6,25 млн голів на рік, під час одного циклу вирощування у пташниках розміщуватимуться 1,04 млн бройлерів.

На фермі курчат відгодовуватимуть упродовж 45 діб до отримання необхідної товарної ваги у 2,5 – 2,8 кг, а потім відвозитимуть на забій до спеціалізованого підприємства. Власник майбутньої птахофабрики, компанія «Агроль» має великий завод із забою бройлерів та переробки їхнього м’яса у селі Підгайчики неподалік Глинян. Нехарчові рештки та тушки курей, що померли да забою, забиратиме завод із переробки відходів тваринництва у Буську.

Перерва між циклами відгодівлі бройлерів становитиме близько двох тижнів. Передбачається, що фабрику обслуговуватимуть 15 працівників. Готову продукцію птахофабрики планують постачати як на український ринок, так й на експорт.

Будівництво пташиної ферми не стартувало, її проєкт ще розробляють. Отримання містобудівної документації та початок будівельних робіт залежить від законопроєкту, що відтермінує розробку комплексних планів просторового розвитку громад, повідомили ZAXID.NET у компанії «Агроль».

Разом із проєктом у Почапах, компанія планує побудувати ще одну фабрику з вирощування курчат-бройлерів на території Глинянської громади. Птахокомплекс у селі Погорільці, згідно з планами, даватиме до 1 млн тушок щорічно.

«Агроль» як компанія акредитована на експорт. На цих площадках планується вирощування птиці, яка згодом буде експортуватись у вигляді мʼясної продукції у країни ЄС, Азії, Африки тощо. Тобто [завдяки новим птахофабрикам] ми збільшуємо кількість вхідної сировини на забійний цех», – йдеться в повідомленні компанії.

Аграрне підприємство «Агроль» було засноване 2000 року і спеціалізується на виробництві м’яса птиці. Група має дві діючі птахофабрики – у селі Жорниська Яворівського району та селі Вербіж Стрийського району. Їхня сукупна потужність понад 3,5 млн голів на рік (із новими фабриками у Почапах та Погорільцях стане близько 10,5 млн). «Агроль» має власний сучасний забійний цех, із широким спектром м’ясопереробки.

Львівський виробник постачає м’ясо курчат як на український ринок, так й на експорт. Зокрема, цьогоріч «Агроль» має квоту від міністерства аграрної політики на постачання продукції до ЄС – 150,97 тонн основної та 5,38 тонн додаткової.

Згідно з даними YouControl, 100% статутного капіталу ТОВ «Агроль» володіє львівська підприємниця Юлія Шопська. Раніше вона була керівницею департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації, згодом працювала в департаменті аграрної політики міністерстві економіки України, а нині займається бізнесом.