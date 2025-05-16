Відомі львівські бізнесмени Микола Кміть і Тарас Кицмей разом із партнерами почали будувати коров’ячу ферму у селі Долішнє Моршинської громади. На початковому етапі там планується утримувати кілька тисяч корів, які даватимуть молоко для подальшої переробки.

Про новий для себе напрям бізнесу співзасновник ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей повідомив 16 травня під час виступу на Весняному діловому форумі. За його словами, на фермі планується утримувати близько 2000 корів молочних порід.

«У серпні ми почнемо закуповувати корови […] Я довго вагався – входити чи не входити в цей бізнес. Але якщо є ринок, що має великий брак молока, то цілком можна заходити. Окрім [зменшення] браку молока, це ще продовольча безпека, і задоволення людей, які навколо тебе живуть», – заявив на загал підприємець. Водночас він відмовився розкрити подробиці проєкту у спілкуванні з пресою.

Як йдеться на порталі Єдиної державної системи у галузі будівництва, компанія Миколи Кмітя, бізнесового партнера Тараса Кицмея, ТзОВ «Мукко мілк» розпочала будівництво молочної ферми на 18 га на околиці села Долішнє у Моршинській громаді. Майбутня ферма, згідно з відкритими даними, матиме понад 69 тис. м2 загальної площі, на її території будуть кілька корівників, ветпункт, склад кормів та інші об’єкти. Містобудівні умови компанія отримала у червні 2024 року.

Згідно з даними YouControl, наразі власниками «Мукко мілк» є Микола Кміть (39,91%), його син Назар Кміть (27,85%), Юрій Швидченко (27,85%) та Сергій Таратута (4,4%). Компанія розпоряджається 1411 земельними ділянками площею понад 1 тис. га у Стрийському районі.

Микола та Назар Кміті вже багато років розвивають молочний бізнес, їхній основний продукт – тверді та м’які сири під брендом «Мукко» (коров’ячі та козячі). Основна їхня ферма та переробний завод розташовані в селі Угерсько Стрийської громади.

Тарас Кицмей разом із іншими власниками SoftServe Ярославом Любінцем, Олегом Денисом та Микола Кміть 2024 року купили гірськолижний курорт «Плай» неподалік Славського. Кміть та Кицмей також володіють лікувально-готельним комплексом «Святий Шарбель» у Моршині, який відкрили 2019 року.

Микола Кміть також є екс-керівником Львівської облдержадміністрації та екс-президентом холдингу IDS Group (виробник мінеральної води «Моршинська», «Трускавецька», «Миргородська»).