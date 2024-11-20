Сир з білою пліснявою «Говерла» сироварні «Гарбузовий рай» отримав нагороду Bronze

15 листопада в португальському місті Візеу офіційно завершився міжнародний сирний конкурс World Cheese Awards 2024. Вісім із 27 українських сирів відзначені нагородами. Серед них – сири зі Львівщини. Йдеться про твердий сир «Козячий сир з трюфелем» молочної ферми «Мукко» та сир з білою пліснявою «Говерла» сироварні «Гарбузовий рай». Про це повідомляють офіційні представники конкурсу в Україні Ardis Group та ProCheese.

Уже третій рік поспіль українські сири отримують визнання від міжнародних сирних експертів. Цього разу це вісім нагород.

«Вісім нагород – чудовий результат на такому масштабному змаганні. Втретє ми доводимо, що українські сири займають достойне місце на світовому ринку. Дякую кожному сировару за сміливість і бажання розвитку. Саме такі події дають гарний поштовх до вдосконалення, масштабування, пошуку свого споживача», – зазначила сирна експертка ProCheese від Ardis Group, суддя від України на World Cheese Awards Оксана Чернова.

Участь українських сирів у конкурсі відбулась за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми Quality FOOD Trade Program і сприянню Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, а також Ardis Group.

Silver нагороду отримали:

твердий сир «Корона» — «Зінка», Київщина;

ароматизований сир «Лопта» — «Мамин сир», Закарпаття.

Bronze нагороду отримали:

твердий сир «Козячий сир з трюфелем» — «Мукко», Львівщина;

твердий сир «Легенда» — «Доообра ферма», Київщина;

твердий сир «Бікоз» — «Доообра ферма», Київщина;

твердий сир «Гауда» — «Зінка», Київщина;

сир з білою пліснявою «Говерла» — «Гарбузовий рай», Львівщина;

напівтвердий сир «Фонді» — «WineTime», Київщина.

Твердий сир «Козячий сир з трюфелем» молочної ферми «Мукко» отримав нагороду Bronze

«World Cheese Awards – це завжди виклик для нашої команди, але результати надихають. Залучитися підтримкою міжнародних партнерів, стати представниками на WCA від України – це результат багаторічної праці для Ardis Group та Оксани Чернової. Ми щиро радіємо визнанню українських сирів на міжнародній арені, і тому, що світ знову впевнився, що freedom tastes great», — додає директорка департаменту ProCheese від Ardis Group Наталія Кагадій.

Всього на конкурсі взяли участь 4786 сирів з 47 країн світу, а загалом за три роки участі в проєкті українські сири мають уже 34 нагороди.