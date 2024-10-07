Леся Павлюк виграла мільйон гривень для власного освітнього проекту

Вчителька початкових класів ліцею № 7 Івано-Франківської міської ради Леся Павлюк стала переможницею національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Вона виграла мільйон гривень для власного освітнього проєкту та змагатиметься за звання найкращої педагогині світу.

Як повідомила 6 жовтня голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, заявки на участь в національній премії подали 1210 освітян, ще 2059 педагогів номінували українці. Народного вчителя вперше обирали на сайті «Дія.Освіта».

Загалом в опитуванні взяли участь 13,5 тис. людей. Чверть з них віддали свій голос за вчительку початкових класів франківського ліцею №7 Лесю Павлюк.

«Вона – одна з перших у своїй школі почала працювати з інклюзією. Використовуючи інноваційні методи, ігрові технології та ментальну арифметику, Леся Павлюк забезпечує високі результати своїх учнів. А також вона активно займається розробкою нових методик і впроваджує їх у навчальний процес», – розповіли у громадській спілці «Освіторія», яка стала організатором конкурсу.

Головний приз Global Teacher Prize Ukraine 2024 – мільйон гривень – Леся Павлюк може використати для власного освітнього проєкту. Також вчителька змагатиметься за світову премію Global Teacher Prize.

«Ми вчимо наших дітей чітко відрізняти, де добро, де зло. Ми вчимо ухвалювати рішення і відповідати за наслідки. Ми вчимо дітей мріяти і втілювати свої мрії в життя. Зараз втілилася в життя моя мрія. Я – надзвичайно щаслива!», – сказала після перемоги Леся Павлюк.

Також цього року переможцями Global Teacher Prize Ukraine 2024 стали: