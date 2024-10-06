Лариса Романишин отримала грант на освітні проєкти

5 жовтня у Києві відбулася церемонія нагородження національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Журі відзначили найкращого педагога країни, а також переможців у номінаціях «Вибір українців», «Вибір серцем», «Дошкілля», «Вчитель хімії». Додатково відзначили STEM-учителів та вчителя, що працює з інклюзією. Вчительку з Львівщини відзначили одразу у двох номінаціях. Про це повідомляє «Освіторія».

У номінації «Учитель хімії» перемогла Лариса Романишин, вчителька хімії, фізики та біології Сколівської школи №2. Переможниця отримала пів мільйона гривень премії.

«Серед професійних досягнень вчительки — перемога її команди в міжнародній програмі шкільних космічних експериментів. Невдовзі вони з учнями на запрошення NASA відвідають космічний центр у Флориді, де на власні очі побачать, як їхня мінілабораторія для дослідження мікрогравітації вирушить на Міжнародну космічну станцію», – зазначено в описі досягнень педагогині.

Другу відзнаку Лариса Романишин отримала для STEM-учителів від Благодійного фонду Київської школи економіки, який щороку відзначає 150 переможців з різних сфер для підтримки нового покоління лідерів, які розвивають Україну. Вчителька з Львівщини отримала 200 тис. грн гранту.

У довідці зазначається, що Лариса Романишин починала свою кар’єру як інженер-хімік, але напрацювала унікальний міждисциплінарний підхід до викладання і почала вчити школярів. Після початку повномасштабної війни освітянка долучилася до волонтерського проєкту School to Go, який дає можливість українським дітям у всьому світі навчатися за українською програмою та з українськими вчителями.

Головною переможницею національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024 стала вчителька початкових класів ліцею №7 Івано-Франківська Леся Павлюк. Педагогиня однією з перших у своїй школі почала працювати з інклюзивним класом, розробляє методичні посібники, курси і навчає інших педагогів. Переможниці вручили 1 млн гривень для власного освітнього проєкту та подарували подорож на світову премію Global Teacher Prize.

Переможницею у спеціальній номінації «Дошкілля» стала вихователька Оксана Масовець з Кам’янця-Подільського, яка працює в дитсадку №20 «Дзвіночок».

Номінація «Вибір серцем» відзначає вчителів, які навчають дітей у медичних закладах. Цьогоріч нагороду отримав вчитель історії з Дніпра Євген Кравченко.

Спеціальну відзнаку в категорії «Інклюзивність» отримав учитель історії та географії з Харківщини Владислав Акименко, який використає 250 тис. гривень на розвиток інклюзивного класу.

Відзнаки і премії для STEM-учителів, окрім Лариси Романишин, отримали вчителька української мови та літератури з Дніпропетровщини Катерина Корзун, та учитель фізики Ярослав Федько з Дніпра.