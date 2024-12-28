Гірськолижний курорт «Плай» запрацював у 2006 році

Співвласники ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Олег Денис і співвласник молочної ферми «Мукко» Микола Кміть купили гірськолижний курорт «Плай» на Львівщині. Про це 28 грудня повідомив Forbes.

До цього курорт «Плай» біля села Плавʼє на Львівщині належав Михайлу Ватаговичу. Нові власники купили курорт ще у вересні 2024 року. Як розповів журналістам Микола Кміть, його частка в бізнесі становить 20%, решта – розподілена між партнерами, однак їх розміри часток він назвати відмовився.

На території комплексу «Плай» розташовані два крісельні підйомники та бугельний витяг, також працює окрема дитяча гірка. Протяжність гірськолижних трас – 5 км. Курорт має три готелі на 300 мешканців, мотель і котеджі, а також пʼять ресторанів, спа-центр, два літні басейни, конференц-комплекс, критий спортивно-розважальний комплекс, лижну школу, боулінг тощо. На території також працює музей і церква.

Суму угоди нові власники не розголошують, однак за оцінкою Forbes, курорт може коштувати 10-15 млн доларів. Це приблизна вартість землі і нерухомості без урахування вкладень у обладнання.

За словами Тараса Кицмея, для засніження трас закупили нове обладнання. При правильній технології сніг може триматися 100 днів – із грудня до березня. Завдання на цей сезон – запустити гірськолижне катання, пізніше – зробити сімейний відпочинок цілорічним, запустити оздоровчі програми.

Додатково в курорт доведеться вкласти 400 млн грн, першочергово – облаштувати озеро для засніження схилу. На території курорту необхідно провести додаткову електроенергію, збільшити протяжність трас із 5 до 30 км, розширити кількість готелів.

«Хочемо, щоб курорт вийшов на високу капіталізацію, для цього треба мати 400-500 номерів», – пояснив Микола Кміть.

Додамо, що будівництво гірськолижного курорту Плай на Львівщині розпочали у 2006 році. Тоді проклали першу канатну дорогу, біля якої побудували пункт прокату лиж, квиткові каси. Перший лижний сезон на «Плаю» стартував узимку 2006-2007 років. У 2007 році збудували бугельний витяг протяжністю 400 метрів – для початківців. Нову чотирикрісельну канатну дорогу відкрили в лижному сезоні 2009-2010 років.