У котеджному містечку розсмістять 86 будиночків та кондоготель на 60 номерів

У селі Яблуниця Івано-Франківської області збудують котеджне містечко на 86 будиночків загальною площею 8 га. Обслуговуватиме комплекс відома мережа готелів Ribas Hotels Group.

Йдеться про забудову 15 ділянок загальною площею 8 га у селі Яблуниця, за 7 км від гірськолижного комплексу «Буковель». У 2025 році тут планують відкрити Dzen Residence – котеджне містечко в японському стилі, що складатиметься з 86 будиночків загальною категорією 42-110 м2 і кондоготель на 60 номерів. Кондоготель – це апартаменти або номери, які можна придбати і здаваи в управління керівній профільній компанії. Інфраструктура комплексу передбачає басейн, СПА-комплекс, сауни, зони відпочинку, два ресторани з панорамою на Говерлу і Петрос та великий івент-хол на 2 тис. м2.

Візуалізація Dzen Residence

Забудовником проєкту є створена менш ніж рік тому компанія AI Development, а комплексне управління здійснюватиме компанія Ribas Hotels Group. Відкриття першої черги нового комплексу заплановане на третій квартал 2025 року.

Ribas Hotels Group – міжнародна компанія мережі готелів, засновником якої в Україні є Артур Лупашко. Наразі компанія має в підпорядкуванні 55 готелів.

ТзОВ «АІ Девелопмент Корпорейшн» зареєстроване лише в грудні 2023 року в Івано-Франківську зі статутним капіталом 50 тис. грн. Компанія належить Ігорю Дідику і Андрію Бабулі. Судячи з сайту ЛУН, Dzen Residence – перший та нараді єдиний проєкт AI Development. Ігор Дідик – співзасновник Young Business Club у Львові та Івано-Франківську. Андрій Бабула – місцевий забудовник, керівник проєкту «Дія.Бізнес» у Івано-Франківську, співзасновник компанії, що виробляє біодобавки, Bionerica.