На Львівщині побудують нову птахофабрику, де вирощуватимуть бройлерів

Група компаній «Агроль» побудує нову фабрику з вирощування курчат-бройлерів у Львівському районі на території Глинянської громади. Птахокомплекс, згідно з планами, даватиме до 1 млн тушок щорічно. Це буде вже третя фабрика цієї аграрної групи на Львівщині, «Агроль» вже багато років експлуатує дві птахофабрики у Яворівському та Стрийському районах.

Комплекс пташників побудують «з нуля» на земельній ділянці площею 2,69 га у селі Погорільці Глинянської громади, що розташоване неподалік траси Львів-Тернопіль. На новому об’єкті планують вирощувати курчат-бройлерів до 1 млн голів на рік. Наразі будівництво не стартувало, проєкт птахокомплексу ще розробляють.

Як йдеться в оцінці впливу на довкілля, на фермі курчат відгодовуватимуть упродовж 45 діб до отримання необхідної товарної ваги у 2,5 – 2,8 кг, а потім відвозитимуть на забій до спеціалізованого підприємства. Поруч із планованою птахофабрикою у селі Підгайчики працює великий завод із забою бройлерів та переробки їхнього м’яса, що також належить групі «Агроль».

Нехарчові рештки та тушки курей, що померли внаслідок падежу, забиратиме завод із переробки відходів тваринництва компанії «Фіднова» у Буську.

Згідно з попередніми даними, на фабриці працюватимуть близько 15 людей.

Аграрне підприємство «Агроль» було засноване 2000 року і спеціалізується на виробництві м’яса птиці. Група має дві птахофабрики – у селі Жорниська Яворівського району та селі Вербіж Стрийського району. Їхня сукупна потужність понад 3,5 млн голів на рік (із новою фабрикою стане близько 4,5 млн). «Агроль» має власний сучасний забійний цех, із широким спектром м’ясопереробки, а саме: автоматизованою нарізкою птиці та її потрошінням, пакуванням, системою охолодження та заморожування.

Львівський виробник постачає м’ясо курчат як на український ринок, так й на експорт (країни ЄС, Африки та Азії). Зокрема, цьогоріч «Агроль» має квоту від міністерства аграрної політики на постачання продукції до ЄС – 150,97 тонн основної та 5,38 тонн додаткової.

Раніше група компаній«Агроль» належала львівській бізнесовій родині Федора та Юлії Шопських. До 2023 року 100% статутного капіталу ТОВ «Агроль» володів Федір Шопський, опісля – власником компанії стала його екс-дружина Юлія Шопська (розлучилися 2019 року). Вона була керівницею департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації, згодом працювала в департаменті аграрної політики міністерстві економіки України, а нині займається бізнесом.

Федір Шопський разом із нідерландською компанією Royal De Heus є власником заводу з виробництва кормів для птахівництва та свинарства Koudijs Ukraine (с. Хильчиці Золочівського району).

До слова, компанія з орбіти львівського бізнесмена Олега Баляша побудує велику птахоферму неподалік Глинян. На ній планують вирощувати курей-бройлерів, планова потужність – до 950 тис. тушок на рік.