доплата буде за квітень і травень

У квітні в Україні відбувся другий етап перерахунку пенсій. Ішлося про підвищення виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати, хоча й не для всіх. Проте з огляду на вимоги законодавства, підвищені виплати працюючі пенсіонери отримають лише в червні.

Хто отримає підвищені пенсії в червні

Пенсії перерахували тим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2025 року мають 24 місяці додаткового стажу після виходу на пенсію. А також перерахунок стосувався тих, хто має менше 24-х місяців стажу, проте від дати призначення або останнього перегляду виплат пройшло більше двох років.

Загалом в Україні, за даними Міністерства соціальної політики, є 2,8 млн працюючих пенсіонерів, середня пенсія яких становить 6,3 тис. грн. Проте перерахунок торкнеться лише 629 тис. з них.

У випадку, якщо станом на 1 березня в людини ще не минуло два роки від останнього перерахунку або призначення пенсії, їй доведеться почекати на наступний перегляд суми виплат працюючим пенсіонерам.

Також підвищення не торкнулося працюючих пенсіонерів, яким пенсія призначена за вислугу років за законом «Про пенсійне забезпечення», і тих, кому немає 60-ти років.

Коли працюючі пенсіонери отримають збільшені виплати

Хоча дата проведення перерахунку – 1 квітня 2025 року, на виплати доведеться почекати. державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування мав отримати інформацію про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року, а термін подання цієї звітності – до 10 травня.

Тобто збільшену пенсію працюючі пенсіонери зможуть отримати орієнтовно з червня – буде нарахована вся сума доплат, починаючи з 1 квітня.

Додамо, що працюючим пенсіонерам, які відповідають критеріям перегляду суми виплат не потрібно додатково звертатися в Пенсійний фонд – перерахунок відбудеться автоматично.