Розмір надбавки до пенсії залежатиме від віку пенсіонера

У березні і квітні відбулися два великих перерахунки пенсій українцям. Ідеться про щорічну індексацію та перегляд пенсій пенсіонерів, які продовжують працювати. У травні таких масштабних змін у нарахуванні пенсій не передбачається, проте у деяких категорій пенсії все ж зростуть. Про кого йдеться, пише сайт «Факти ICTV».

У кого зростуть пенсії у травні

У травні на підвищення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, яким впродовж місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Вікові доплати нараховуються автоматично, проте лише тим, чия пенсія не перевищує 10,34 тис. грн.

Розмір вікових доплат у травні

Люди, яким в травні виповниться 70, 75 або 80 років, можуть розраховувати на такі доплати:

від 70 років до досягнення 75-річного віку – до 300 грн;

від 75 до 80 років – до 456 грн;

від 80 років і старше – до 570 грн.

Для того, щоб отримувати доплату за віком до пенсії, не потрібно нікуди звертатися – перерахунок відбудеться автоматично.