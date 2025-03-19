Інформація про стаж потрібна для працевлаштування, оформлення пенсії, нарахування лікарняних тощо

Знати свій стаж – важливо, адже від кількості років, що працювала людина, та від суми страхового внеску, сплаченого нею самостійно або її роботодавцем, будуть залежати пенсія, лікарняні та деякі інші виплати. Особливо важливо перевірити записи про свій стаж і страхові внески, якщо ви не впевнені в доброчесності роботодавця.

Перевірити свій стаж можна особисто в найближчому відділенні Пенсійного фонду. Проте є кілька простіших способів зробити це, не виходячи з дому:

через застосунок «Дія»;

через портал «Дія»;

через сайт ПФУ;

через застосунок Пенсійного фонду.

Як дізнатися про свій стаж через «Дію»

У застосунку виберіть розділ «Сервіси», далі – «Витяги і довідки». Для того, щоб дізнатися про трудовий і страховий стаж, потрібно замовити довідки ОК-5 і ОК-7 відповідно. Додамо, що в «Дію» дані з Пенсійного фонду підтягуються автоматично.

Також дізнатися про свій стаж можна на порталі «Дія». Для цього потрібно обрати розділ «Пенсії, пільги та допомога» і також замовити потрібні довідки.

Довідки – безоплатні і формуються одразу ж. Їх можна завантажити на свій пристрій.

Як дізнатися про свій стаж через Пенсійний фонд

Дізнатися про свій стаж можна на сайті ПФУ або ж в мобільному застосунку, що доступний для пристроїв на Android та iOS.

На порталі ПФУ інформація відображатиметься у персональному кабінеті. Проте для цього може знадобитися скан-копія трудової книжки та інших документів про роботу. Завантажити їх також можна в персональному кабінеті, після цього там з’явиться необхідна інформація.

Щоб дізнатися про свій стаж через застосунок ПФУ, потрібно виконати такі дії:

авторизуватися за допомогою Gov.ID або КЕП;

перевірити персональні дані, що з’являться на екрані після авторизації, якщо все правильно – натиснути «Продовжити»;

інформація про стаж буде в розділі «Інфо» та в особистому профілі.

Пам’ятайте про необхідність сплачувати страхові внески та періодично перевіряти інформацію про свій трудовий і страховий стаж.