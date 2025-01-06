Сума лікарняних виплат ФОПам залежить від загального стажу та сплати ними податків

Фізичні особи-підприємці за деяких умов мають право на оплачуваний Пенсійним фондом лікарняний. Що це за умови, які документи потрібні для оформлення виплати та як розрахувати суми виплат, пояснює 7eminar.

Кому з ФОПів Пенсійний фонд оплатить лікарняний

Низка підприємців, які у 2022-2024 роках користувалися деякими податковими пільгами, не зможуть отримати виплати за лікарняний від ПФУ. Щоб отримати виплати, потрібно відповідати таким умовам:

сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) упродовж щонайменше двох місяців – у місяці настання страхового випадку (лікарняного) та за останній місяць в розрахунковому періоді;

не бути одночасно ФОПом і найманим працівником – якщо ЄСВ сплачує роботодавець, людина не може отримати лікарняні виплати від ПФУ як ФОП.

Важливо те, що якщо упродовж минулого року страховий стаж ФОПа (сплата ЄСВ) становить менше шести місяців, то для розрахунку суми виплати будуть застосовані обмеження.

За скільки днів лікарняного заплатить Пенсійний фонд

Пенсійний фонд оплачує лікарняний ФОПам, які сплачували ЄСВ, з шостого дня перебування на лікарняному.

Тобто якщо людина хворіє 1-5 днів, то грошей від Пенсійного фонду не отримає. Якщо хворіє, наприклад, 10 днів, то ПФУ оплатить п’ять з них.

Якщо ж ідеться про лікарняний у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, то оплата за рахунок Фонду відбувається з першого дня хвороби дитини, але не більше, ніж за 14 календарних днів. У випадку стаціонарного лікування дитини віком до 14 років лікарняні виплачуються за весь час перебування ФОПа в стаціонарі разом із хворою дитиною.

Як розрахувати суму лікарняних виплат

Розмір допомоги ПФУ у випадку тимчасової непрацездатності підприємця розраховується з доходу ФОПа, з якого сплачено ЄСВ, та залежить від страхового стажу.

Дохід, з якого сплачується ЄСВ – це мінімальна зарплата. Залежно від стажу – кількості років, упродовж яких людина сплачувала ЄСВ – застосовуються такі коефіцієнти до виплат:

загальний стаж до трьох років – 50%;

від трьох до п’яти років – 60%;

від п’яти до восьми років – 70%;

більше восьми років – 100%.

Потрібно порахувати середньоденний дохід ФОПа упродовж року і помножити його на відповідний коефіцієнт, щоб дізнатися суму страхової виплати.

Як оформити виплату лікарняного

Для оформлення виплати від Пенсійного фонду потрібно подати заяву-розрахунок в електронному вигляді. Це можна зробити в особистому кабінеті на сайті ПФУ. Також заяву можна подати в паперовому вигляді в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.

До заяви слід додати: