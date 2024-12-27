ФОПи I і II груп можуть спланувати собі не лише зимові, а й податкові канікули

ФОПи I і II груп, які працюють на спрощеній системі оподаткування, можуть оформити податкові канікули і не платити військовий збір та єдиний податок. Про це у своєму Telegram-каналі розповідає податковий консультант Михайло Смокович.

На який термін можна оформити податкові канікули

Ідеться про податкові канікули терміном на один місяць, в якому ФОП I або II групи не планує отримувати дохід. Це невеликий період, проте допоможе зекономити підприємцю I групи 800 грн військового збору і 302,8 грн єдиного податку, II групи – 800 і 1600 грн відповідно.

Це особливо актуально для тих, хто не встиг закрити ФОП через те, що не працюють державні реєстри.

Хто може оформити податкові канікули

Податковими канікулами можуть скористатися ФОПи I і II груп, які:

не мають найманих працівників;

не планують отримувати дохід в обраному місяці.

Канікули стосуються лише сплати військового збору, що підприємці почнуть платити із січня, і єдиного податку. ЄСВ з нового року доведеться обов’язково сплачувати всім підприємцям.

Як ФОПу оформити податкові канікули

Михайло Смокович розповідає, що для оформлення податкових канікул потрібно подати заяву в довільній формі.

Заяву потрібно подати до початку місяця, в якому плануються канікули. Якщо підприємець хоче мати канікули в січні 2025 року, йому потрібно встигнути подати заяву до кінця 2024 року.

«Спілкувався з податківцями і ті ще не знають, хто буде адмініструвати військовий збір, тому порадили писати дві окремі заяви: одну – на військовий збір, іншу – на єдиний податок», – прокоментував Михайло Смокович.

Раніше ZAXID.NET писав, як ФОПам III групи без доходів уникнути сплати єдиного соціального внеску, що знову стане обов’язковим з 1 січня 2025 року.