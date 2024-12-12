Що робити зі сплатою ЄСВ, якщо ФОП не отримує доходу

Із 1 січня 2025 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування втратять можливість сплачувати єдиний соціальний внесок добровільно. Тож навіть якщо у підприємця немає доходу, йому доведеться платити в бюджет 1760 грн щомісяця. Податковий консультант Михайло Смокович розповідає, які є варіанти для ФОПів ІІІ групи на спрощеній системі без доходу, щоб не платити ЄСВ у 2025 році.

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Із березня 2022 до кінця 2024 року сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) була добровільною, на ІІІ групі спрощеного оподаткування також можна було не сплачувати єдиний податок, якщо немає доходів.

З 2025 року сплата ЄСВ знову стане обов’язковою для всіх підприємців-спрощенців. Тому доведеться сплачувати 1760 грн ЄСВ на місяць навіть якщо немає доходів.

Надалі добровільно сплачувати ЄСВ у 2025 році можуть тільки:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

ФОПи, які мають основне місце роботи і ЄСВ за них сплачує роботодавець.

Що робити тим ФОПам ІІІ групи, які не належать до цих категорій? Є два варіанти, говорить Михайло Смокович. Перший – нічого не змінювати і щокварталу сплачувати ЄСВ та продовжувати подавати звітність. Другий варіант передбачає дві опції – закрити ФОП або перевести його на загальну систему оподаткування, адже такі ФОПи і надалі не сплачують податки у разі відсутності доходів.

Закриття ФОП

Щоб із січня 2025 року не сплачувати ЄСВ, потрібно встигнути закрити ФОП на спрощеній системі до кінця 2024 року.

Часом податкові органи можуть проводити ліквідаційну перевірку ФОПу після закриття. Це означає, що підприємцю треба буде подати в податкову документи, зокрема банківські виписки, щоб та перевірила, чи правильно враховувався дохід, чи не було порушено терміни звітності тощо.

У випадку виявлення порушень податкова може нарахувати штрафи, що доведеться сплатити.

Якщо у людини знову виникне потреба зареєструвати ФОП на спрощеній системі оподаткування, це можна буде зробити будь-коли наступного – 2025 – року.

Перехід на загальну систему оподаткування

На загальній системі оподаткування потрібно буде раз на рік подавати декларацію. Якщо доходів не буде, податки можна не сплачувати.

«Якщо у 2024 році у вас не було доходу, тоді ризиків під час переходу на загальну систему немає. Якщо ж дохід був і перевищив мільйон гривень, то деякі податкові можуть вимагати зареєструватися платником ПДВ. Я так не вважаю, тому що обов’язок ставати платником ПДВ виникає виключно на загальній системі оподаткування, якщо оборот був більше мільйона гривень на рік. Так можна податковій і сказати», – говорить Михайло Смокович про ризики переходу.

Заяву про перехід на загальне оподаткування потрібно подати до 20 грудня 2024 року, тоді ФОП переведуть з 1 січня 2025 року.

Якщо буде потреба, то повернутися на спрощену систему можна буде з 1-го числа будь-якого кварталу 2025 року. Для цього треба написати відповідну заяву не пізніше, ніж за 15 днів до початку кварталу, в якому ви хочете повернутися до роботи на єдиному податку.