Доходи, отримані від нерезидентів, можуть оподатковуватися по-різному, це залежить від кількох умов

Фізичні особи підприємці, які мають право працювати із закордонними клієнтами, можуть отримувати оплату у валюті на рахунки в системах Wise або Payoneer. Як оподатковуються ці надходження, пояснює Михайло Смокович у своєму каналі Про податки ФОП.

Хто може працювати з іноземцями

Згідно з податковим кодексом України, укладати контракти на постачання товарів або послуг з нерезидентами – громадянами іноземних країн – можуть лише фізичні особи підприємці ІІІ групи на спрощеній системі оподаткування. ФОПи І і ІІ груп не можуть робити цього.

На відміну від ФОПів І і ІІ групи, підприємці третьої групи сплачують єдиний податок у розмірі 5% від свого доходу, а не встановлену в певних межах суму.

Як оподатковуються гроші на рахунках у Wise і Payoneer

Податкова служба довго не могла визначитися із відповіддю на це питання, говорить Михайло Смокович. Тепер пояснення є.

Якщо гроші надійшли на рахунки у Payoneer або Wise, а потім перераховані на рахунки ФОП в банках України, то вони включаються до доходу ФОПу. Відповідно, ця сума входить до тієї, з якої розраховується сума єдиного податку наприкінці звітного періоду.

Якщо гроші на кінець звітного періоду залишаються на рахунках Payoneer і Wise, то вони оподатковуються як доходи фізичних осіб – 18% податку на доходи фізосіб (ПДФО) і військовий збір.

Чи може ФОП отримувати дохід в криптовалюті

Податкова служба зазначає, що криптовалюта в Україні не має визначеного правового статусу, тому немає нормативної бази для її використання.

«Якщо ми зізнаємося податковій, що отримали дохід у криптовалюті, буде дуже неприкольно», – говорить Михайло Смокович.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила, а спікер парламенту підписав закон про особливості оподаткування на час воєнного стану, що передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5% і запровадження військового збору для ФОПів.