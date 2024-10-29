Ви сплачуєте ПДВ в магазині, в театрі, в аптеці - практично скрізь

Ви – один із найбільших платників податків в Україні. Так, саме ви. Навіть якщо не займаєтесь підприємництвом і не працюєте. Чи оплачуєте ви комуналку, чи купуєте продукти в магазині, чи йдете в кіно, ви сплачуєте податок на додану вартість. ПДВ часом називають податком на споживання, адже він охоплює практично всі товари і послуги в Україні. Торік держбюджет отримав 214,1 млрд грн надходжень з податку на додану вартість.

Розберемось детальніше, що таке ПДВ і чи ставка цього податку зросте вслід за ставкою військового збору.

Що таке ПДВ

У будь-якому чеку – на комуналку, на продукти чи послуги – ви побачите рядок про 20% ПДВ, що включені в суму, яку ви оплатили. Це – непрямий податок, тобто такий, що додається до ціни або тарифу, а не вираховується з доходів чи із зарплати.

Іншими словами, ви платите в магазині 120 грн і не думаєте про податки, але ви заплатили 20 грн в бюджет України під час покупки.

Платите ви, а гроші перераховує продавець або надавач послуг, він же і звітує про суми ПДВ. Тобто магазин є податковим агентом. Саме тому більшість українців не здогадуються, що платять в держбюджет чи не найбільші суми.

Також податок на додану вартість потрібно заплатити, коли ввозите в Україну товар з-за кордону. Проте це не стосується товарів на суму до 150 євро. Під час війни є також винятки для деяких товарів, але про це – згодом.

Важливо, що ПДВ платять не лише українці, а й іноземці, які щось купують або отримують послуги в Україні. Тобто ПДВ платять справді всі.

Яка ставка ПДВ

У ціну більшості товарів і послуг закладається загальна ставка ПДВ, що становить 20%. Деякі сільськогосподарські товари оподатковуються ПДВ за ставкою 14%.

Деякі медичні вироби, лікарські засоби, а також екскурсійні послуги в музеях, наприклад, або показ фільмів чи вистав оподатковуються за ставкою 7%.

Під час війни податок на додану вартість не нараховується на ввезення в Україну товарів, що потрібні військовим. Ідеться про такі вироби:

прилади нічного бачення;

тепловізори;

далекоміри;

антидронові рушниці;

РЕБи;

рації;

запчастини і складові дронів;

тощо.

Також через загрозу для енергетичної інфраструктури України від російських атак уряд дозволив ввозити в Україну без сплати ПДВ деяке енергетичне обладнання.

Скільки ПДВ сплачують українці щороку

Варто сказати, що в звіті про надходження до бюджету України окремо вказуються ПДВ на товари, вироблені в Україні, і ПДВ на товари, ввезені на митну територію України. Для наочності подивимось на загальну суму, адже ці гроші все одно сплачуються кожним українцем.

Отже, з 2020 до 2023 року включно держбюджет України отримав такі суми ПДВ:

2020 рік – 400,6 млрд грн;

2021 рік – 536,5 млрд грн;

2022 рік – 466,9 млрд грн;

2023 рік – 214, 1 млрд грн (сума зменшилась через пільгу зі сплати ПДВ за ввезення окремих виробів).

Відповідні звіти про надходження від податків можна знайти на сайті уряду.

Надходження від ПДВ майже завжди мають найбільшу вагу в держбюджеті. Цей податок можна назвати годувальником країни.

Якщо ви витрачає на продукти, наприклад, 20 тис. грн в місяць, то в місяць ви сплачуєте до бюджету 4 тис. грн ПДВ. У рік – 48 тис. грн. Додайте до цього ще різноманітні послуги.

Куди витрачаються гроші з ПДВ

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну надходження з ПДВ витрачалися в першу чергу на соціальні виплати, на освіту тощо.

Зараз же основним пріоритетом держави є фінансування Збройних сил України. Оскільки на це не можна витрачати гроші донорів, то на армію ідуть наші податки, а на «соціалку» – гроші міжнародних партнерів.

Чи зросте ставка ПДВ до понад 20%

Цілком імовірно. Ставку ПДВ пропонувалося підняти новим законом про особливості оподаткування на період воєнного стану. На думку багатьох економістів, це було би справедливо, адже ПДВ сплачують всі і щодня. Проте парламент вирішив натомість підняти ставку військового збору з 1,5 до 5%.

«ПДВ платять всі абсолютно: і ті, хто працює «в білу», і «в сіру» і «в темну». Це податок на споживання, це більш справедлива історія, чим більше ви споживаєте, тим більший ви платите податок. Але, на жаль, через популізм, політики на це не готові йти. І тому ми бачимо підняття військового збору», – сказав банків та фінансовий експерт Сергій Фурса Радіо Свобода.

Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, митної і податкової політики Данило Гетьманцев не відкидає можливість підвищення і ставки ПДВ, хоча поки що, за його словами, причини для цього немає.