Закон про державний бюджет на 2025 рік говорить про скасування пільг для підприємців

Верховна Рада почала розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2025 рік. Серед іншого, у прикінцевих положеннях законопроєкту ідеться про скасування пільг зі сплати єдиного соціального внеску для ФОПів. Журнал «Дебет-Кредит» розповідає, що це означає і для кого пільги все ж залишать.

Що таке ЄСВ і куди він іде

Єдиний соціальний внесок – обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тобто це податок, з якого поповнюється бюджет Пенсійного фонду України, з якого роблять виплати пенсіонерам.

Проте не варто думати, що сплата ЄСВ – це накопичення на власну пенсію. Це гроші, що акумулюються в бюджеті для виплат сьогоднішнім пенсіонерам.

На початку 2021 року навантаження на 1000 застрахованих людей (платників ЄСВ) становило 868 пенсіонерів, а з початку 2024 року – уже 945. І ця пропорція змінюватиметься і надалі, сказали в Рахунковій палаті України після аудиту Пенсійного фонду.

Пільга зі сплати ЄСВ

Із 1 березня 2022 року, відповідно до ухваленого ВРУ закону, діє пільгу зі сплати єдиного соціального внеску фізичним особам підприємцям. Ця норма чинна. Тобто ФОПи можуть не платити ЄСВ за себе.

Проте тут треба враховувати два важливих нюанси. По-перше, несплата ЄСВ зменшує бюджет Пенсійного фонду. По-друге, підприємцям, які не сплачують ЄСВ, не нараховується стаж, необхідний для виходу на пенсію та отримання виплат. ФОПи мають право добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок, тоді їм нараховуватиметься стаж.

Скасування пільги і розмір ЄСВ

Пільга зі сплати ЄСВ мала діяти до кінця воєнного стану і ще 12 місяців після цього. Проте, відповідно до проєкту держбюджету на наступний рік, її можуть скасувати вже з 1 січня 2025 року.

Імовірно, парламент підтримає зміни, адже це дозволить поповнити бюджет ПФУ на сотні мільйонів гривень.

Нагадаємо, що розмір ЄСВ залежить від мінімальної заробітної плати і становить 22% від неї. У 2025 році мінімальна зарплата в Україні становитиме 8 тис. грн, отже ЄСВ для ФОПів на спрощеній системі становитиме 1760 грн в місяць або 7040 грн в квартал.

Для кого залишиться пільга зі сплати ЄСВ у 2025 році

Законопроєкт про держбюджет на 2025 рік передбачає, що для деяких підприємців пільга зі сплати ЄСВ наступного року все ж діятиме. Ідеться про такі категорії ФОПів:

ФОПи з тимчасово окупованих територій;

ФОПи на загальній системі оподаткування без оподаткованого доходу (які не заробляють);

ФОПи-основні працівники – люди, які, окрім підприємництва, офіційно працевлаштовані, якщо роботодавець сплачує за них ЄСВ не менше мінімального внеску;

ФОПи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо отримують пенсію або соцдопомогу;

ФОПи-пенсіонери та люди з інвалідністю.

Раніше ZAXID.NET писав, чи будуть пільги зі сплати військового збору, коли Володимир Зеленський підпише закон про нові податки.