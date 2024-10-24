Через окремі підвищені пенсії ПФУ має додаткове навантаження на десятки мільярдів гривень

Рахункова палата України під керівництвом Ольги Піщанської провела перший в історії аудит Пенсійного фонду України. Період аудиту охопив час з 2022 року до кінця І кварталу 2024 року, з окремих питань роботу ПФУ вивчали за більш тривалий період. Результати аудиту опубліковані на сайті Рахункової палати.

За висновком аудиторів, гроші міжнародних донорів ПФУ використав прозоро. Ідеться про 12,7 млрд доларів за два роки, що дали змогу відшкодувати майже половину видатків на впенсії у 2022-23 роках. З державного бюджету України на покриття дефіциту бюджету ПФУ виділили 29,9 млрд грн у 2022 році і 26,5 млрд грн торік.

Третина українців – пенсіонери

У 2024 році в Україні зареєстровано понад 10 млн пенсіонерів, що становить близько третини населення, говорять в Рахунковій палаті. Водночас стрімко скорочується кількість людей, які працюють і платять внески у Пенсійний фонд.

На початку 2021 року навантаження на 1000 застрахованих людей становило 868 пенсіонерів, а з початку 2024 року – уже 945. І ця пропорція змінюватиметься і надалі.

Ще одна проблема – борги підприємств перед ПФУ, що сягнули 50,3 млрд грн. Також є проблема заборгованості ПФУ в частині виконання рішень суду, джерел для погашення якої немає взагалі. Ідеться про 73 млрд грн (10% бюджету ПФУ на 2024 рік) станом на 1 липня 2024 року.

Масова реєстрація пенсіонерів

Інша проблема для ПФУ – ідентифікація людей на тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій. 800 тис. з них 2,5 роки не проходили фізичну ідентифікацію. У 2024 році Пенсійний фонд витратив 7,7% свого бюджету на виплату пенсій цим громадянам.

Прогалини в законодавстві створили додаткове навантаження на Пенсійний фонд у понад 70 млрд грн. Ідеться про пенсії для людей з інвалідністю, військових пенсіонерів та пенсіонерів, які проживають в зонах радіоактивного забруднення/гірській місцевості.

Наприклад, виявлено факти масової реєстрації пенсіонерів за однією адресою (від 6 до 30 людей) в зонах радіоактивного забруднення/гірській місцевості, що передбачає отримання підвищених виплат. Такі пенсіонери часто звертаються до суду про підвищені виплати. У 2022-23 роках рішення судів на користь таких пенсіонерів коштували ПФУ 66,5 млрд грн.

Ще 4 млрд грн на рік витрачається на виплату пенсій людям з інвалідністю, яким відтермінували проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану.

Тож Рахункова палата пропонує переглянути норми законодавства, що стосуються виплати підвищених пенсій окремим категоріям українців і вирішити питання з ідентифікацією людей для отримання пенсій. Зокрема ідеться про перегляд територій, які належать до гірської місцевості та зони радіоактивного забруднення.

Результати аудиту Рахункова палата надіслала Верховній раді та профільним міністерствам.