Розмір індексації залежатиме від інфляції та середньої зарплати в Україні

У проєкті державного бюджету на 2025 рік не передбачено зростання мінімальних зарплат та мінімального прожиткового мінімуму. Водночас в міністерстві соціальної політики запевняють, що індексація пенсій у 2025 році відбудеться.

На скільки може зрости пенсія в Україні у 2025 році, в ефірі Громадського радіо розповіла старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

Що таке індексація пенсій

Індексація пенсійних виплат – це механізм підвищення розміру пенсії від держави, що дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг за останній рік.

Іншими словами, це зростання пенсій на відсоток інфляції – на відсоток, на який подорожчали основні продукти харчування, комунальні послуги тощо.

Окрім інфляції, індексація також залежить від розміру середньої зарплати, з якої працюючі люди сплачують єдиний соціальний внесок. А впродовж 2024 року розмір середньої зарплати зростав від місяця до місяця.

На скільки зростуть пенсії у 2025 році

Лідія Ткаченко прогнозує, що індексація пенсій становитиме 10-12%. Проте показники можливих підвищень будуть відомі лише на початку 2025 року.

«Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10-12%. Минулого року цей показник становив близько 6%», – говорить Лідія Ткаченко.

Які пенсії отримують українці

В Україні, за даними пенсійного фонду, є близько 10,3 млн пенсіонерів. У приблизно половини з них пенсійні виплати становлять в межах 3-4 тис. грн. Близько 10% пенсіонерів мають виплати у розмірі більше 10 тис. грн на місяць.

Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 жовтня 2024 року становив 5 852 грн. За словами Лідії Ткаченко, розподіл пенсіонерів за розміром пенсії є дуже нерівномірним.

Звідки в бюджеті гроші на підвищення пенсій

За словами Лідії Ткаченко, наразі пенсійний фонд має достатньо коштів для основної частини виплат. Ці видатки держбюджету покриваються переважно із допомоги міжнародних партнерів України.

Це ж можна сказати про державні програми, що передбачають пенсії військовослужбовцям, додаткові виплати для дітей, які постраждали від війни, для ліквідаторів наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС тощо.

Єдиний соціальний внесок

Гроші на пенсії також накопичуються завдяки сплаті єдиного соціального внеску працюючими українцями. Зокрема, ЄСВ мають сплачувати ФОПи. Але до кінця 2024 року близько мільйона малих підприємців не платять ЄСВ – це дозволяє робити податкова пільга. Несплата ЄСВ вплине на майбутні пенсії цих людей, оскільки в такому разі стаж не нараховується.