Деякі пенсіонери мають проходити ідентифікацію, щоб отримати пенсію

Пенсіонери-переселенці, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію в державному «Ощадбанку», кожні пів року мають обов’язково проходити ідентифікацію в банку.

Ця процедура необхідна для перевірки, що гроші отримує саме та людина, для якої вони призначені, пояснюють в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як пройти ідентифікацію, якщо пенсіонер в Україні

Пенсіонери-переселенці, які проживають в Україні, мають кілька варіантів, щоб пройти обов’язкову ідентифікацію. Це такі способи:

Особисто відвідати відділення АТ «Ощадбанк»;

Особисто відвідати орган Пенсійного фонду України (ПФУ);

Віддалено авторизуватися за допомогою Дія.Підпис (Дія ID) на вебпорталі електронних послуг ПФУ (якщо людина на окупованій території або фізично не може прийти в банк чи ПФУ);

За допомогою відеозв’язку, заявка на який подається на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через контакт-центр за номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Як пройти ідентифікацію, якщо пенсіонер за кордоном

Пенсіонери-переселенці, які проживають за кордоном, мають отримати у закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що людина жива, і надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу Фонду чи поштою.

Що потрібно для відеоідентифікації

Результати проходження відеоідентифікації повідомляються на електронну пошту, яка вказується під час реєстрації. Тобто пенсіонер, який обирає ідентифікацію через відеозв’язок, обов’язково повинен мати електронну пошту.

Ще одна важлива деталь

Між ПФУ й іншими відомствами діє обмін електронними документами. Це дає змогу сервісним центрам Пенсійного фонду приймати для ідентифікації людини е-паспорт (ID-картку), що відображається у мобільному застосунку «Дія».