В Україні станом на 1 січня 2024 року зареєстровано 10,5 млн пенсіонерів, із них більше половини – 51% – отримають виплати менше 4 тис. грн. У західних областях, зокрема у Львівській, середні пенсії коливаються від 4070 до 4931 грн. Винятком є Рівненщина. Які пенсії отримують українці, проаналізував портал Опендатабот.

Середня пенсія в Україні у 2024 році становить 5385 грн. За рік вона зросла на 16,5%. Найменша середня пенсія виплачується на Тернопільщині – 4070 грн, а найбільша – 7248 грн – у Києві. У восьми регіонах країни середня пенсія вище за середню по країні:

Донецька область (6622 грн);

Луганська область (6334 грн);

Дніпропетровська область (5891 грн);

Запорізька область (5579 грн);

Київська область і Київ (5522 і 7249 грн відповідно);

Житомирська область (5924 грн);

Рівненська область (6674 грн).

Цікаво, що на Рівненщині торік відбулося рекордне зростання середньої пенсії – в 1,5 рази. Тепер пенсіонери на Рівненщині отримують, в середньому, на 26% більше, ніж по країні.

Ілюстрація Опендатабот

Що стосується інших західних областей, окрім рекордсменів Тернопільщини і Рівненщини, то тут середні суми пенсійних виплат такі:

Волинська область – 4931 грн;

Львівська область – 4805 грн;

Івано-Франківська – 4509 грн;

Хмельницька – 4502 грн;

Закарпатська – 4262 грн;

Чернівецька – 4255 грн.

Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3000 грн, зменшилася у 2023 році з 39% до 30%. Частка тих, чиї пенсії становлять 3-4 тис. грн, теж зменшилась – з 23% до 21%. Кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки, зросла.

Варто додати, що загалом з усіх українських пенсіонерів пенсії в розмірі 4-5 тис. грн отримують лише 14,9%. 51% пенсіонерів отримує виплати до 4 тис. грн, із них третина має пенсії від двох до трьох тисяч гривень.

Водночас більше 23% пенсіонерів отримують виплати в розмірі від п’яти до 10-ти тис. грн, ще майже 11% - від 10 тис. грн і більше.

Розмір пенсії залежить від двох основних критеріїв: стаж офіційної роботи та особистий коефіцієнт – тобто наскільки офіційна зарплата відрізнялася від середньої по країні.

За час повномасштабної війни в Україні стало на 324 580 пенсіонерів менше, в тому числі на 171 384 людини у 2023 році. Ці показники менші, аніж було під час пандемії коронавірусу у 2020-2021 роках, коли кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на майже 494 тис. людей.