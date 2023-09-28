Навесні 2024 року індексацію пенсій в Україні планують провести по-новому. Зокрема, планується вирівняння пенсійних виплат для людей з однаковим стажем, які займали однакові посади, проте вийшли на пенсію в різні роки і через це отримують різні суми виплат. Крім того, обіцяють вирішити проблему, коли люди з різним стажем отримують практично однакові виплати.

Як розповіла в ефірі національного телемарафону 27 вересня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, пенсії перерахують усім пенсіонерам, які вийшли на пенсію раніше, ніж три роки тому. Для цих цілей бюджет Пенсійного фонду планують збільшити на 100 млрд грн.

За словами міністерки, чинне законодавство передбачає, що коли людина вийшла на пенсію, скажімо, у 2000 році, то їй вираховували пенсію, виходячи із середнього заробітку, який був у 2000 році.

«Наприклад, у середньому було 300 чи 400 грн, і від цієї суми вираховували пенсію. Але індексацію не проводили щороку або навіть якщо проводили, то вираховували коефіцієнт за три минулі роки, що по суті занижувало індексацію. І ця сума постійно не проіндексовувалася на реальну вартість», – каже Оксана Жолнович.

Тому пенсії, які отримували у 2000 році, вже у 2014 році суттєво за розміром відставали від сучасних та відрізнялися від суми, яку отримував пенсіонер, що мав таку ж заробітну плату і таку кількість років страхового стажу, виходячи на пенсію у 2014 році. Цю ситуацію планують вирівняти.

Оксана Жолнович каже, що введуть бальний обрахунок, який передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок чи працювала, буде порахована її заробітна плата по відношенню до середньої зарплати того місяця в той рік, аби вирахувати реальну купівельну спроможність.

«Якщо це було на рівні середньої зарплати, це буде 10 балів, якщо більше – 11, 12 балів пропорційно, або, наприклад, менше. За кожен місяць сума балів за весь період буде сумуватися. І тому кожна людина отримає свою унікальну незмінну кількість балів. І ми щороку будемо цю кількість балів оцінювати відповідно до середньої зарплати в конкретному році. Це просто не дозволить занижувати індексацію і урівнювати всі пенсії підряд», – каже міністерка.

Бюджет пенсійного фонду для цих цілей планують збільшити на 100 млрд грн. Це доходи переважно за рахунок сплати ЄСВ нашими захисниками.