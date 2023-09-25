Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку, заявив у понеділок, 25 вересня, в ефірі національного телемарафону голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Він наголосив, що у 2023 році «Нафтогаз» відкрив рекордну кількість нових свердловин і запевнив, що така тенденція збережеться й у 2024 році.

«Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість», – сказав Чернишов, якого процитувала прес-служба «Нафтогазу».

Він додав, що газу в Україні достатньо, а тарифи на нього стабільні. Водночас Чернишов закликав українців до енергоефективності, «бо це – український видобуток, наше з вами спільне досягнення».

Зазначимо, що за 2022 року підконтрольне «Нафтогазу» Укргазвидобування» видобуло 12,5 млрд кубометрів газу. Це на три відсотки менше, ніж було видобуто у 2021 році. Водночас цьогоріч «Укргазвидобування» має намір збільшити видобуток газу на мільярд кубометрів – до 13,5 млрд.

Нагадаємо, що тарифи на газ в Україні не будуть змінюватися щонайменше до травня 2024 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, у серпні стало відомо, що в Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу.