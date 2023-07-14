Державна компанія «Укргазвидобування», яка входить до групи «Нафтогаз», на початку липня завершила буріння найглибшої свердловини у своїй історії – 6600 метрів. Про це прес-служба компанії повідомила в п’ятницю, 14 липня.

Показник видобутку свердловини – 150 000 куб. м газу. Родовище, на якому пробурили свердловину, відкрили у 2019 році. Її завданням була дорозвідка покладів газу та уточнення геологічної будови родовища.

«Виконані промислові геофізичні дослідження дали змогу приростити понад 100 млн куб. м видобувних запасів вуглеводнів», – заявили в «Укргазвидобуванні».

Протягом першого півріччя Укргазвидобування ввело в експлуатацію після буріння і капітальних ремонтів 13 свердловин із високими (понад 100 000 куб. м на добу) показниками видобутку газу. Одна з них дає одразу 580 000 кубометрів на добу.